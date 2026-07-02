Фестиваль водных экстремальных видов спорта пройдет в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фестиваль водных экстремальных видов спорта «Гидрофлай-фест» пройдет в Москве 10 и 11 июля.
- В фестивале примут участие более 100 спортсменов из 17 стран мира и 30 регионов России.
- Программа соревнований начнется 10 июля с 12:00 до 19:00, а 11 июля пройдут финалы состязаний и развлекательные мероприятия, завершит фестиваль концерт с выступлением группы «Город 312» и вечернее гидрофлай-шоу.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Фестиваль водных экстремальных видов спорта "Гидрофлай-фест" пройдет Москве 10 и 11 июля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Крупнейший фестиваль водных экстремальных видов спорта "Гидрофлай-фест" пройдет 10 и 11 июля в акватории Круглого пруда в Измайловском парке, подведомственном столичному департаменту культуры", - говорится в сообщении.
В фестивале примут участие более 100 спортсменов из 17 стран мира и 30 регионов России.
"Программа соревнований начнется 10 июля и пройдет с 12.00 до 19.00. Участники будут состязаться в таких дисциплинах, как ховерборд, аквабайк-фристайл, джетсерф и джетпак. А 11 июля зрителей ждут финалы состязаний по всем дисциплинам фестиваля", - рассказали столичные власти.
Одиннадцатого июля с 13.00 до 22.00 для гостей подготовили развлекательные мероприятия и показательные выступления.
"Фестиваль завершится концертом с выступлением группы "Город 312" и вечерним гидрофлай-шоу", - отмечается в сообщении.
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25 сентября 2025, 10:47