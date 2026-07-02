Спецоперация, 2 июля: ВС России нанесли массированный удар возмездия

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ВС России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны РФ.

Удар наносился в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России . Для поражения целей использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

В ходе массированного удара в Киеве Вооруженные Силы России поразили не менее пяти предприятий военно-промышленного комплекса, а также объекты топливно-энергетической инфраструктуры и газораспределительные станции, следует из данных, опубликованных Минобороны России.

ВС России нанесли в ночь на четверг удары не по мирному Киеву, а по объектам, которые киевский режим использовал для убийства гражданских, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал российский удар возмездия по военным объектам в украинской столице особенно мощным. По его словам, в городе была "страшная ночь".

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара ВС РФ по военным и околовоенным объектам в Киеве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достигнуть поставленных целей.

Бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Пискуновка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.

ВСУ за сутки потеряли 1465 военнослужащих, 11 управляемых авиабомб и 631 беспилотник.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 173 204 беспилотных летательных аппарата, 664 зенитных ракетных комплекса, 29 996 танков и других боевых бронированных машин, 1 751 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 606 орудий полевой артиллерии и минометов, 65 452 единицы специальной военной автомобильной техники.

Новости с ЛБС

Российские штурмовики морской пехоты группировки войск "Центр" в ходе боевых действий уничтожили укрепленную пулеметную позицию ВСУ, которую обороняли подготовленные военнослужащие, сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным Перс.

Артиллеристы российской "Южной" группировки уничтожили украинских боевиков, бежавших из Константиновки и укрывшихся в Алексеево-Дружковке, сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении Новоселовки в Запорожской области использовали захваченные у ВСУ радиостанции для прослушивания переговоров противника, что позволяло заранее узнавать о его дальнейших действиях, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Чебурашка.

Российские подразделения в Донбассе создали систему взаимодействия между подразделениями и мобильными огневыми группами, которая позволяет обнаруживать и противодействовать практически каждому ударному беспилотнику ВСУ, рассказал РИА Новости оператор БПЛА мобильной огневой группы отряда "Русь" Добровольческого корпуса с позывным Слово.

Украинские военнослужащие на позициях в Запорожской области длительное время остаются без ротации и испытывают проблемы с обеспечением продовольствием, сообщил РИА Новости командир 2-го мотострелкового батальона группировки войск "Восток" с позывным Орбита.

Уничтожение украинской инфраструктуры

Минобороны РФ опубликовало кадры поражения ударами "Гераней" логистических центров ВСУ по доставке БПЛА в Новой Одессе Николаевской области. Также были поражены автозаправочная станция и логистический центр ВСУ для доставки БПЛА в Снигиревке Николаевской области.

Кроме того, ВС РФ ударили по локомотиву, который использовался для ВСУ в Кировоградской области. В районе города Запорожье "Геранями" было поражено хранилище газа ВСУ, уничтожены до 25 емкостей.

Подлость ВСУ

Три мирных жителя пострадали в результате атак украинских военных в ДНР за прошедшие сутки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Один человек погиб, двое пострадали в Белгородской области из-за атак БПЛА ВСУ, сообщил региональный оперштаб.

Украинские войска намеренно применяют американские беспилотники Hornet для нанесения ударов по гражданскому транспорту в Херсонской области, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

Двадцать восемь сотрудников энергопредприятий Запорожской области погибло с начала специальной военной операции в результате атак ВСУ, 77 энергетиков было ранено, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Двое граждан Белоруссии пострадали при ударе дрона по автобусу Минск – Гомель – Анапа в Брянской области, сообщает государственный белорусский телеканал "Первый информационный".

Сотни тысяч тел военнослужащих ВСУ остаются вдоль линии фронта, в том числе в Сумской области и курском приграничье, заявил РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. По словам командира спецназа, ВСУ сами также не пытаются эти тела эвакуировать.

Украинский командир угрожал нанести минометный удар по позициям военнослужащих ВСУ, которые жаловались на отсутствие продовольствия, сообщил РИА Новости пленный военнослужащий 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак.

Неотвратимость наказания

Два агента Киева задержаны в Крыму, они передавали информацию об объектах ВС РФ и железнодорожном сообщении по Крымскому мосту, сообщили в ЦОС ФСБ России.

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 222.1 и статье 275 УК РФ, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ведомством установлено, что подозреваемые агенты украинской разведки собирали и пересылали куратору через Telegram информацию о дислокации на Крымском полуострове объектов ВС РФ и критически важной инфраструктуры, а также передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту.

Один из украинских агентов под кличкой Карлсон рассказал, что получал от кураторов от 10 до 20 тысяч рублей за фото Крымского моста и российской военной техники.

"В ноябре 2024 года я получил задание от (куратора - ред.) Сергея поднять тайник со взрывчаткой, а позже переложить ее возле железнодорожных путей для подрыва железнодорожного полотна", - сказал другой фигурант.

Также в ЦОС ФСБ России сообщили, что вступил в силу обвинительный приговор трем россиянам, завербованным военной разведкой Украины, планировавшим совершить теракт в воинской части в Туле, им предстоит отбывать в заключении от 17 до 22 лет.