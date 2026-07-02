Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военнослужащие уничтожили два артиллерийских орудия, 120-мм миномет и 9 пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях.
- В ходе операций было ликвидировано 92 военнослужащих ВСУ и 18 автомобилей высокой проходимости.
- Войска группировки «Север» ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы.
КУРСК, 2 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие за минувшую ночь уничтожили два артиллерийских орудия, девять пунктов управления БПЛА ВСУ и свыше 90 единиц вражеской живой силы в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за минувшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях, отметили в группировке.
"В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 2 артиллерийских орудия, 120-мм миномет, 9 пунктов управления БПЛА, 92 военнослужащих ВСУ", – сообщили агентству в группировке войск "Север".
Также в группировке уточнили, что уничтожено 18 автомобилей высокой проходимости ВСУ.
"Войска группировки войск "Север" ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", – говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18