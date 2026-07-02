Бойцы "Севера" за ночь уничтожили девять пунктов управления БПЛА ВСУ

КУРСК, 2 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие за минувшую ночь уничтожили два артиллерийских орудия, девять пунктов управления БПЛА ВСУ и свыше 90 единиц вражеской живой силы в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".