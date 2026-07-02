Дроны "Севера" уничтожили три миномета и склад ВСУ в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы ударных FPV-дронов группировки «Север» за неделю уничтожили в Харьковской области три позиции минометных расчетов, склад боеприпасов и автомобиль, перевозивший личный состав ВСУ.

Разведчики обнаружили цели, проследив за украинским пикапом, что позволило вскрыть расположение минометной батареи и склада с снарядами.

Расчеты работают в режиме «карусели», обеспечивая непрерывность ударов.

БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов группировки "Север" в течение недели уничтожили в Харьковской области три позиции минометных расчетов, склад боеприпасов и автомобиль, перевозивший личный состав ВСУ, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Соловей.

"Операторы ударных FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили три позиции минометных расчетов, склад боеприпасов и пикап, используемый для ротации живой силы ВСУ , за прошедшую неделю в Харьковской области", - рассказал командир.

По его словам, обнаружить цели помогла слежка за украинским пикапом. Заметив автомобиль с военными, разведчики не стали его сразу атаковать, а проследили весь маршрут. Это позволило вскрыть расположение минометной батареи и склад, где хранились снаряды.

Собеседник агентства отметил, что расчеты работают в режиме "карусели": когда один FPV-дрон выходит на цель, в район уже заходит следующая "птица", обеспечивая непрерывность ударов.