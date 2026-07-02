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Дроны "Севера" уничтожили три миномета и склад ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 02.07.2026
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Дроны "Севера" уничтожили три миномета и склад ВСУ в Харьковской области

Операторы FPV-дронов уничтожили три позиции и склад ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы ударных FPV-дронов группировки «Север» за неделю уничтожили в Харьковской области три позиции минометных расчетов, склад боеприпасов и автомобиль, перевозивший личный состав ВСУ.
  • Разведчики обнаружили цели, проследив за украинским пикапом, что позволило вскрыть расположение минометной батареи и склада с снарядами.
  • Расчеты работают в режиме «карусели», обеспечивая непрерывность ударов.
БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Операторы ударных FPV-дронов группировки "Север" в течение недели уничтожили в Харьковской области три позиции минометных расчетов, склад боеприпасов и автомобиль, перевозивший личный состав ВСУ, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным Соловей.
"Операторы ударных FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили три позиции минометных расчетов, склад боеприпасов и пикап, используемый для ротации живой силы ВСУ, за прошедшую неделю в Харьковской области", - рассказал командир.
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По его словам, обнаружить цели помогла слежка за украинским пикапом. Заметив автомобиль с военными, разведчики не стали его сразу атаковать, а проследили весь маршрут. Это позволило вскрыть расположение минометной батареи и склад, где хранились снаряды.
Собеседник агентства отметил, что расчеты работают в режиме "карусели": когда один FPV-дрон выходит на цель, в район уже заходит следующая "птица", обеспечивая непрерывность ударов.
"Уничтожение минометов противника позволяет нашим штурмовым подразделениям действовать более уверено и спокойно. Очень удачно, когда удается обнаружить сразу и огневые, и склад, поймать расчеты во время ротации", - подчеркнул Соловей.
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