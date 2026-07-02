Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на сумском направлении.
- Уничтожение пункта управления позволило нарушить коммуникацию противника и предотвратить проникновение вражеских БПЛА на территорию Российской Федерации.
КУРСК, 2 июл – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили с помощью фугасных авиационных бомб пункт управления БПЛА ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир роты с позывным Грот.
"В Сумской области наш расчет БПЛА обнаружил большое скопление противника, в последующем выяснилось, что это вражеские расчеты дронов гексакоптерного типа... массированными ударами фугасными авиационными бомбами ФАБ-250 пункт управления БПЛА противника был уничтожен", – рассказал агентству командир роты беспилотных систем "Севера" с позывным Грот.
По его словам, это позволило нарушить коммуникацию противника и предотвратить проникновение вражеских БПЛА на территорию Российской Федерации.
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