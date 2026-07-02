Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

КУРСК, 2 июл – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили с помощью фугасных авиационных бомб пункт управления БПЛА ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир роты с позывным Грот.

По его словам, это позволило нарушить коммуникацию противника и предотвратить проникновение вражеских БПЛА на территорию Российской Федерации.