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Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.07.2026
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06:54 02.07.2026
Российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Бойцы "Севера" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ фугасными авиабомбами

© Минобороны РоссииИстребитель Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в Сумской области. Кадр видео
Истребитель Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в Сумской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Минобороны России
Истребитель Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в Сумской области. Кадр видео. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на сумском направлении.
  • Уничтожение пункта управления позволило нарушить коммуникацию противника и предотвратить проникновение вражеских БПЛА на территорию Российской Федерации.
КУРСК, 2 июл – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили с помощью фугасных авиационных бомб пункт управления БПЛА ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир роты с позывным Грот.
Сумской области наш расчет БПЛА обнаружил большое скопление противника, в последующем выяснилось, что это вражеские расчеты дронов гексакоптерного типа... массированными ударами фугасными авиационными бомбами ФАБ-250 пункт управления БПЛА противника был уничтожен", – рассказал агентству командир роты беспилотных систем "Севера" с позывным Грот.
По его словам, это позволило нарушить коммуникацию противника и предотвратить проникновение вражеских БПЛА на территорию Российской Федерации.
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