Рейтинг@Mail.ru
Курсант с позывным Крот рассказал, как военные выбирают позывные - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 02.07.2026 (обновлено: 10:03 02.07.2026)
Курсант с позывным Крот рассказал, как военные выбирают позывные

Курсант с позывным Крот рассказал, что позывные могут распределяться жеребьевкой

© РИА НовостиКурсанты подразделения беспилотных систем
Курсанты подразделения беспилотных систем - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости
Курсанты подразделения беспилотных систем
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Позывные военнослужащим присваивают в основном сослуживцы в расчете или командиры, а не сами бойцы.
  • Курсант с позывным Крот подписал контракт два дня назад и начал изучать работу БПС.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Курсант в подразделении беспилотных систем (БПС) с позывным Крот сообщил в беседе с РИА Новости, как военнослужащим присваивают позывные.
"Позывные присваивают в основном сослуживцы в расчете или командиры, так как самим себе позывные придумывать нельзя", - рассказал Крот.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Разведчик с позывным "Поэт" рассказал, почему пишет стихи на передовой
19 мая, 05:45
По его словам, распределение нередко происходит по принципу жеребьевки либо с учетом того, к чему у бойца "больше лежит душа".
"Мне кажется, что такой подход укрепляет сплоченность расчета и делает систему присвоения позывных справедливой и понятной для всех", - пояснил он.
Крот отметил, что он подписал контракт два дня назад и сейчас усердно изучает широкий спектр вопросов работы БПС - от тактико‑технических характеристик дронов до свойств взрыва, разлета осколков и других нюансов работы с боеприпасами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала