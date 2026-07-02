Курсант с позывным Крот рассказал, как военные выбирают позывные

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Позывные военнослужащим присваивают в основном сослуживцы в расчете или командиры, а не сами бойцы.
- Курсант с позывным Крот подписал контракт два дня назад и начал изучать работу БПС.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Курсант в подразделении беспилотных систем (БПС) с позывным Крот сообщил в беседе с РИА Новости, как военнослужащим присваивают позывные.
"Позывные присваивают в основном сослуживцы в расчете или командиры, так как самим себе позывные придумывать нельзя", - рассказал Крот.
По его словам, распределение нередко происходит по принципу жеребьевки либо с учетом того, к чему у бойца "больше лежит душа".
"Мне кажется, что такой подход укрепляет сплоченность расчета и делает систему присвоения позывных справедливой и понятной для всех", - пояснил он.
Крот отметил, что он подписал контракт два дня назад и сейчас усердно изучает широкий спектр вопросов работы БПС - от тактико‑технических характеристик дронов до свойств взрыва, разлета осколков и других нюансов работы с боеприпасами.
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