Курсант с позывным Крот рассказал, как военные выбирают позывные

Краткий пересказ от РИА ИИ Позывные военнослужащим присваивают в основном сослуживцы в расчете или командиры, а не сами бойцы.

Курсант с позывным Крот подписал контракт два дня назад и начал изучать работу БПС.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Курсант в подразделении беспилотных систем (БПС) с позывным Крот сообщил в беседе с РИА Новости, как военнослужащим присваивают позывные.

"Позывные присваивают в основном сослуживцы в расчете или командиры, так как самим себе позывные придумывать нельзя", - рассказал Крот.

По его словам, распределение нередко происходит по принципу жеребьевки либо с учетом того, к чему у бойца "больше лежит душа".

"Мне кажется, что такой подход укрепляет сплоченность расчета и делает систему присвоения позывных справедливой и понятной для всех", - пояснил он.