Краткий пересказ от РИА ИИ Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» скрытно подвели штурмовые группы к Новоселовке в Запорожской области.

После накопления необходимого количества личного состава подразделения приступили к штурму и быстро заняли четыре ключевых опорных пункта ВСУ.

Минобороны России 28 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новоселовка силами группировки войск «Восток».

ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" перед началом освобождения Новоселовки в Запорожской области скрытно подвели к населенному пункту, после чего они быстро заняли четыре ключевых опорных пункта ВСУ, рассказал РИА Новости командир 2-го мотострелкового батальона с позывным Орбита.

По словам комбата, подготовка к штурму началась заблаговременно. Основной сложностью стало скрытное выдвижение штурмовых групп на большое расстояние к объекту атаки.

"Штурм населенного пункта мы готовили заранее. Самая большая трудность была в том, что нужно было максимально скрытно подвести штурмовые группы. Использовали местность, зеленые насаждения, основные передвижения осуществляли ночью, подводили людей по одному-два человека к объекту атаки", — рассказал Орбита.

Он отметил, что после накопления необходимого количества личного состава подразделения приступили к штурму. По словам комбата, украинские военные заранее подготовили оборону населенного пункта, оборудовав многочисленные блиндажи, подвалы и другие укрытия, а перед российскими штурмовиками стояла задача тщательно зачистить каждый участок местности, чтобы не оставить противника в тылу.

Командир батальона рассказал, что разведка заранее выявила четыре основных опорных пункта ВСУ с сосредоточенной живой силой, которые до начала штурма планомерно поражались расчетами беспилотной авиации.

"Мы скрытно подвели группы достаточно близко — до противника оставалось около 200 метров. Он этого не ожидал. Когда приступили к штурму, как потом поняли, противник нас просто не ждал. Он даже особо не сопротивлялся, поэтому штурм ключевых опорных пунктов прошел быстро и достаточно успешно, практически без потерь", — сообщил собеседник агентства.