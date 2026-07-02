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Комбат рассказал, как бойцы "Востока" скрытно подошли к Новоселовке - РИА Новости, 02.07.2026
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Комбат рассказал, как бойцы "Востока" скрытно подошли к Новоселовке

Бойцы "Востока" скрытно подошли к Новоселовке и взяли четыре опорных пункта

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащий в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» скрытно подвели штурмовые группы к Новоселовке в Запорожской области.
  • После накопления необходимого количества личного состава подразделения приступили к штурму и быстро заняли четыре ключевых опорных пункта ВСУ.
  • Минобороны России 28 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новоселовка силами группировки войск «Восток».
ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" перед началом освобождения Новоселовки в Запорожской области скрытно подвели к населенному пункту, после чего они быстро заняли четыре ключевых опорных пункта ВСУ, рассказал РИА Новости командир 2-го мотострелкового батальона с позывным Орбита.
По словам комбата, подготовка к штурму началась заблаговременно. Основной сложностью стало скрытное выдвижение штурмовых групп на большое расстояние к объекту атаки.
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"Штурм населенного пункта мы готовили заранее. Самая большая трудность была в том, что нужно было максимально скрытно подвести штурмовые группы. Использовали местность, зеленые насаждения, основные передвижения осуществляли ночью, подводили людей по одному-два человека к объекту атаки", — рассказал Орбита.
Он отметил, что после накопления необходимого количества личного состава подразделения приступили к штурму. По словам комбата, украинские военные заранее подготовили оборону населенного пункта, оборудовав многочисленные блиндажи, подвалы и другие укрытия, а перед российскими штурмовиками стояла задача тщательно зачистить каждый участок местности, чтобы не оставить противника в тылу.
Командир батальона рассказал, что разведка заранее выявила четыре основных опорных пункта ВСУ с сосредоточенной живой силой, которые до начала штурма планомерно поражались расчетами беспилотной авиации.
"Мы скрытно подвели группы достаточно близко — до противника оставалось около 200 метров. Он этого не ожидал. Когда приступили к штурму, как потом поняли, противник нас просто не ждал. Он даже особо не сопротивлялся, поэтому штурм ключевых опорных пунктов прошел быстро и достаточно успешно, практически без потерь", — сообщил собеседник агентства.
Минобороны России 28 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новоселовка в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
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