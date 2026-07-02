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В освобождении Новоселовки российским бойцам помогли трофейные рации ВСУ - РИА Новости, 02.07.2026
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В освобождении Новоселовки российским бойцам помогли трофейные рации ВСУ

ВС России использовали захваченные у ВСУ рации для прослушивания переговоров

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие группировки войск «Восток» при освобождении Новоселовки в Запорожской области использовали захваченные у ВСУ радиостанции для прослушивания переговоров противника.
  • Российские бойцы применяли тактические уловки, чтобы дезориентировать украинских военных: создавали впечатление переброски резервов, меняли позиции и резко перемещались между захваченными опорными пунктами.
  • Минобороны России 28 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новоселовка в Запорожской области силами группировки войск «Восток».
ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении Новоселовки в Запорожской области использовали захваченные у ВСУ радиостанции для прослушивания переговоров противника, что позволяло заранее узнавать о его дальнейших действиях, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Чебурашка.
По словам военнослужащего, после захвата украинских опорных пунктов российские бойцы нередко находили исправные радиостанции с уже настроенными каналами связи.
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"Захватывали их рации с частотами. Ловим волну и уже слушаем. Где-то заранее знаем, что противник догадался, что мы заняли опорный пункт, какой-нибудь дом или подвал. Естественно, они начинают применять туда FPV-дроны. Были случаи, что также некоторые группы отправляют, но до нас они не доходили", — рассказал Чебурашка.
Он отметил, что во время боев за Новоселовку подразделения также применяли тактические уловки, чтобы дезориентировать украинских военных.
По словам командира взвода, бойцы намеренно создавали у противника впечатление переброски резервов, периодически меняли позиции и резко перемещались между захваченными опорными пунктами, не позволяя ВСУ определить их реальное местонахождение.
"Мы где-то могли немного продвинуться, потом отступить, чтобы противник думал, что мы сосредоточили резервы. Или резко перейти с одного опорного пункта на другой. Он уже не понимает, где мы находимся, теряется и пытается наносить удары по всему вокруг", — добавил военнослужащий.
Минобороны России 28 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новоселовка в Запорожской области силами группировки войск "Восток".
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