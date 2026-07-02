Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие группировки войск «Восток» при освобождении Новоселовки в Запорожской области использовали захваченные у ВСУ радиостанции для прослушивания переговоров противника.

Российские бойцы применяли тактические уловки, чтобы дезориентировать украинских военных: создавали впечатление переброски резервов, меняли позиции и резко перемещались между захваченными опорными пунктами.

Минобороны России 28 июня сообщило об освобождении населенного пункта Новоселовка в Запорожской области силами группировки войск «Восток».

ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Восток" при освобождении Новоселовки в Запорожской области использовали захваченные у ВСУ радиостанции для прослушивания переговоров противника, что позволяло заранее узнавать о его дальнейших действиях, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Чебурашка.

По словам военнослужащего, после захвата украинских опорных пунктов российские бойцы нередко находили исправные радиостанции с уже настроенными каналами связи.

"Захватывали их рации с частотами. Ловим волну и уже слушаем. Где-то заранее знаем, что противник догадался, что мы заняли опорный пункт, какой-нибудь дом или подвал. Естественно, они начинают применять туда FPV-дроны. Были случаи, что также некоторые группы отправляют, но до нас они не доходили", — рассказал Чебурашка

Он отметил, что во время боев за Новоселовку подразделения также применяли тактические уловки, чтобы дезориентировать украинских военных.

По словам командира взвода, бойцы намеренно создавали у противника впечатление переброски резервов, периодически меняли позиции и резко перемещались между захваченными опорными пунктами, не позволяя ВСУ определить их реальное местонахождение.

"Мы где-то могли немного продвинуться, потом отступить, чтобы противник думал, что мы сосредоточили резервы. Или резко перейти с одного опорного пункта на другой. Он уже не понимает, где мы находимся, теряется и пытается наносить удары по всему вокруг", — добавил военнослужащий.