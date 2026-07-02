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Спасатели рассказали, как ищут выживших под завалами в Венесуэле - РИА Новости, 02.07.2026
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16:15 02.07.2026
Спасатели рассказали, как ищут выживших под завалами в Венесуэле

Находящихся под завалами жертв землетрясения в Венесуэле ищут в тишине

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Каракасе
Последствия землетрясения в Каракасе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
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Последствия землетрясения в Каракасе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели ищут жертв землетрясения в Венесуэле в тишине, чтобы услышать крики из-под обломков.
  • По последним данным властей Венесуэлы, жертвами двух землетрясений 24 июня стали 2295 человек, более 11,2 тысячи получили ранения, удалось спасти 6461 человека.
КАРАКАС, 2 июл - РИА Новости. Находящихся под завалами жертв землетрясения в Венесуэле ищут в тишине, чтобы услышать крики из под обломков, рассказал спасатель-доброволец Даниэль Веласкес.
"Тишина необходима, чтобы обнаружить какие-либо признаки жизни", - объяснил он в интервью телеканалу RT.
Отмечается, что в ходе поисковых операций периодически глушатся транспортные средства и спецтехника, все замолкают и прислушиваются.
Также он рассказал, что в ночное время спасатели высматривают световые сигналы, которые могут подавать выжившие из-под обломков.
По последним данным властей Венесуэлы, жертвами двух землетрясений 24 июня стали 2295 человек, более 11,2 тысячи получили ранения. Из-под завалов удалось спасти 6461 человека. Временные убежища продолжают принимать около 30 тысяч пострадавших.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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