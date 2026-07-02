Полиции в Словакии пришлось три раза за день усмирять агрессивного украинца

Краткий пересказ от РИА ИИ Словацкой полиции трижды за день пришлось выезжать на вызов из-за агрессивного украинца.

Мужчина нарушал общественный порядок, отказывался показать документы и вел себя агрессивно.

В итоге нарушитель был оштрафован.

БРАТИСЛАВА, 2 июл — РИА Новости. Словацкой полиции пришлось три раза за день выезжать на вызов из-за одного и того же агрессивного украинца, который нарушал общественный порядок, сообщили в ведомстве.

« "У сотрудников муниципальной полиции было много работы. С мужчиной украинской национальности пришлось разбираться три раза за день", — говорится в публикации в соцсети Facebook*.

По данным полиции, первый раз полицейские были вызваны на улицу Халупкова в Нитре (город на западе Словакии ), где этот мужчина загрязнял общественное пространство. Он отказался показать патрулю документы, которые бы удостоверяли личность, и полицейским пришлось доставить украинца в отделение, где его привлекли к ответственности в соответствии с законом.

Через два часа полицейских вновь вызвали по тому же адресу, где тот же мужчина вел себя агрессивно и кричал на прохожих. Силовикам вновь пришлось забрать его в отделение, однако еще через несколько часов после того, как задержанного отпустили, сотрудники вновь выехали на вызов.

« "Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина без всякой причины ударил его ногой в пах. Двое мужчин, которые находились на месте инцидента, подтвердили его слова. Заявитель показал на напавшего на него мужчину, который сидел на лавочке недалеко от них", — говорится в сообщении.

В ответ на просьбу показать документы агрессивный мужчина попытался ударить в пах уже полицейского, но тот успел увернуться, после чего украинца вновь забрали в отделение, где установили, что в этот день его уже дважды задерживали.

По данным полиции, мужчине выписали штраф.

