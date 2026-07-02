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Полиции в Словакии пришлось три раза за день усмирять агрессивного украинца - РИА Новости, 02.07.2026
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17:43 02.07.2026 (обновлено: 18:49 02.07.2026)
Полиции в Словакии пришлось три раза за день усмирять агрессивного украинца

В Словакии три раза за день вызывали полицию из-за агрессивного украинца

© Фото : Polícia Slovenskej republikyПолиция в Словакии
Полиция в Словакии - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Polícia Slovenskej republiky
Полиция в Словакии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словацкой полиции трижды за день пришлось выезжать на вызов из-за агрессивного украинца.
  • Мужчина нарушал общественный порядок, отказывался показать документы и вел себя агрессивно.
  • В итоге нарушитель был оштрафован.
БРАТИСЛАВА, 2 июл — РИА Новости. Словацкой полиции пришлось три раза за день выезжать на вызов из-за одного и того же агрессивного украинца, который нарушал общественный порядок, сообщили в ведомстве.
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"У сотрудников муниципальной полиции было много работы. С мужчиной украинской национальности пришлось разбираться три раза за день", — говорится в публикации в соцсети Facebook*.
По данным полиции, первый раз полицейские были вызваны на улицу Халупкова в Нитре (город на западе Словакии), где этот мужчина загрязнял общественное пространство. Он отказался показать патрулю документы, которые бы удостоверяли личность, и полицейским пришлось доставить украинца в отделение, где его привлекли к ответственности в соответствии с законом.
Через два часа полицейских вновь вызвали по тому же адресу, где тот же мужчина вел себя агрессивно и кричал на прохожих. Силовикам вновь пришлось забрать его в отделение, однако еще через несколько часов после того, как задержанного отпустили, сотрудники вновь выехали на вызов.
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"Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина без всякой причины ударил его ногой в пах. Двое мужчин, которые находились на месте инцидента, подтвердили его слова. Заявитель показал на напавшего на него мужчину, который сидел на лавочке недалеко от них", — говорится в сообщении.
В ответ на просьбу показать документы агрессивный мужчина попытался ударить в пах уже полицейского, но тот успел увернуться, после чего украинца вновь забрали в отделение, где установили, что в этот день его уже дважды задерживали.
По данным полиции, мужчине выписали штраф.
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