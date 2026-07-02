Словакия не даст ни одного евро на военную помощь Украине, заявил Фицо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Словакия не будет участвовать в военной помощи Украине и не выделит на нее ни одного евро, заявил Роберт Фицо.
БРАТИСЛАВА, 2 июл - РИА Новости. Словакия не даст ни одного евро на военную помощь Украине, об этой позиции был проинформирован генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
Словацкий премьер сообщил, что в письме проинформировал генсека НАТО о позиции Братиславы.
"Я отношусь к тем премьерам, которые отдают приоритет миру перед войной", - заключил Фицо.