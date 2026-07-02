Словакия не даст ни одного евро на военную помощь Украине, заявил Фицо

Краткий пересказ от РИА ИИ Словакия не будет участвовать в военной помощи Украине и не выделит на нее ни одного евро, заявил Роберт Фицо.

БРАТИСЛАВА, 2 июл - РИА Новости. Словакия не даст ни одного евро на военную помощь Украине, об этой позиции был проинформирован генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

"Словакия не собирается и не будет участвовать в какой-либо военной помощи Украине . Говорю предельно четко... Словакия не даст ни одного евро для финансирования войны на Украине", - сказал Фицо журналистам на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в четверг.

Словацкий премьер сообщил, что в письме проинформировал генсека НАТО о позиции Братиславы.