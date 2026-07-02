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Словакия не даст ни одного евро на военную помощь Украине, заявил Фицо - РИА Новости, 02.07.2026
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13:17 02.07.2026
Словакия не даст ни одного евро на военную помощь Украине, заявил Фицо

Фицо: Словакия не даст ни одного евро на военную помощь Украине

© Фото : @robertficoskРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : @robertficosk
Роберт Фицо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словакия не будет участвовать в военной помощи Украине и не выделит на нее ни одного евро, заявил Роберт Фицо.
БРАТИСЛАВА, 2 июл - РИА Новости. Словакия не даст ни одного евро на военную помощь Украине, об этой позиции был проинформирован генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Словакия не собирается и не будет участвовать в какой-либо военной помощи Украине. Говорю предельно четко... Словакия не даст ни одного евро для финансирования войны на Украине", - сказал Фицо журналистам на пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3 в четверг.
Словацкий премьер сообщил, что в письме проинформировал генсека НАТО о позиции Братиславы.
"Я отношусь к тем премьерам, которые отдают приоритет миру перед войной", - заключил Фицо.
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В миреСловакияУкраинаБратиславаРоберт ФицоМарк РюттеНАТО
 
 
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