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Чиновники могут быть причастны к покушению на Ермолаева, считают в Раде - РИА Новости, 02.07.2026
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16:18 02.07.2026 (обновлено: 18:03 02.07.2026)
Чиновники могут быть причастны к покушению на Ермолаева, считают в Раде

Скороход: чиновники Украины могут быть причастны к покушению на Ермолаева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Рады Анна Скороход считает, что высокопоставленные украинские чиновники могут быть причастны к покушению на олигарха Вадима Ермолаева в Монако.
  • Вадим Ермолаев незадолго до покушения думал над тем, чтобы организовать слушания в Европарламенте по коррупции на Украине, сообщил бывший разведчик генерального директората внешней безопасности Франции Клод Монике.
  • По заявлению генпрокурора Монако Стефана Тибо, произошедшее не квалифицируется как теракт, при этом среди пострадавших может быть украинский бизнесмен Вадим Ермолаев.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Высокопоставленные украинские чиновники могут быть причастны к покушению на олигарха Вадима Ермолаева в Монако, считает депутат Рады Анна Скороход.
Бывший разведчик Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE) Клод Монике ранее сообщал РИА Новости, что Ермолаев незадолго до покушения думал над тем, чтобы организовать слушания в Европарламенте по коррупции на Украине.
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По словам Скороход, Ермолаев мог дать показания западным партнерам Киева на украинских политических деятелей. "Не совсем европейским службам он давал бы показания или уже дал. Но то, что с ним есть соглашение, это факт. Вполне возможно, узнав об этом, наши высокопоставленные чины решили, что нет человека, нет проблем", — сказала Скороход в интервью YouTube-каналу Дикий live.
По ее словам, из-за покушения на Ермолаева у Украины могут быть проблемы, в том числе на государственном уровне.
Взрыв произошел в Монако в понедельник вечером. По заявлению властей, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Одним из пострадавших, предположительно, стал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Ранее газета Le Figaro сообщала, что взрыв в Монако, по приоритетной версии местных следователей, был организован Службой безопасности Украины (СБУ), вероятно, в качестве "предупреждения" для украинского бизнесмена.
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"Странное" совпадение

Представитель подпольного движения Stop Grave рассказал РИА Новости, что Вадима Ермолаева мог заказать Александр Петровский, который, как пишут украинские СМИ, занимается "крышеванием" местной ОПГ "9999". Эта преступная группа управляет мошенническими кол-центрами в Днепропетровске, о чем не единожды писали местные журналисты.
© Фото : соцсети Александра ПетровскогоАлександр Петровский
Александр Петровский - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : соцсети Александра Петровского
Александр Петровский
Сын Ермолаева Артур руководил аналогичной сетью в этом же городе. В период с 2019 по 2022 год он заработал более чем сто миллионов долларов на обмане людей по всему миру. В конце 2025-го мужчину задержали на Кипре по запросу Интерпола, а позднее экстрадировали в Эстонию, где его отец раньше владел банком Versobank.
Как сообщал ERR, в апреле Артур Ермолаев заключил сделку с прокуратурой. Вместо реального срока суд назначил испытательный и выслал его из страны. Он также выплатил почти десять миллионов долларов.

Признание и убийство

Примерно за два месяца до этого на Бали попытались похитить Петровского-младшего, Ермака, и его друга, Игоря Комарова, которого СМИ называют сыном криминального авторитета Сергея Комарова и совладельцем кол-центров. Первому удалось спастись, а его подельника увезли в неизвестном направлении.
© Фото : соцсетиЕрмак Петровский
Ермак Петровский - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : соцсети
Ермак Петровский
Спустя пару дней в социальных сетях появилась видеозапись: сильно избитый Комаров просит заплатить выкуп в десять миллионов долларов.
Кроме того, он называет имена причастных к мошенничеству. Среди них сотрудники СБУ, глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак, назначенный Владимиром Зеленским в октябре 2025 года, начальник департамента стратегических расследований Андрей Рубель и генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
© СоцсетиКадр видео с похищенным Игорем Комаровым
Кадр видео с похищенным Игорем Комаровым - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Соцсети
Кадр видео с похищенным Игорем Комаровым
Спустя еще почти неделю в районе одного из местных пляжей нашли фрагменты тела. Была проведена ДНК-экспертиза, которая подтвердила, что останки принадлежат Комарову.
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В миреМонакоУкраинаКиевАнна СкороходВадим ЕрмолаевЕвропарламентСлужба безопасности УкраиныКлод МоникеТеракт в Монако
 
 
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