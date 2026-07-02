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Синхронисты Румянцева и Трофимов взяли золото юниорского чемпионата Европы - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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14:34 02.07.2026
Синхронисты Румянцева и Трофимов взяли золото юниорского чемпионата Европы

Синхронисты Румянцева и Трофимов взяли золото чемпионата Европы среди юниоров

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗахар Трофимов и Алина Румянцева
Захар Трофимов и Алина Румянцева - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алина Румянцева и Захар Трофимов завоевали золото в технической программе микст-дуэтов на юниорском чемпионате Европы в Мюнхене.
  • За свое выступление российские синхронисты получили 224,2434 балла.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов завоевали золото в технической программе микст-дуэтов на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Мюнхене.
За свое выступление россияне получили 224,2434 балла. Второе место заняли испанцы (218,4416 балла), третье - итальянцы (195,4750).
Ранее Румянцева и Трофимов стали вторыми в произвольной программе среди смешанных дуэтов. В четверг россиянка Екатерина Штатнова завоевала золотую медаль в произвольной программе соло.
Турнир завершится 4 июля. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии "не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года".
В апреле в документе для Совета ЕС Европейская комиссия заявила, что участие российских и белорусских спортсменов при его рассмотрении должно допускаться только на строгих нейтральных условиях, без государственных символов и политического представительства.
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