Синхронисты Румянцева и Трофимов взяли золото юниорского чемпионата Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ Алина Румянцева и Захар Трофимов завоевали золото в технической программе микст-дуэтов на юниорском чемпионате Европы в Мюнхене.

За свое выступление российские синхронисты получили 224,2434 балла.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов завоевали золото в технической программе микст-дуэтов на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Мюнхене.

За свое выступление россияне получили 224,2434 балла. Второе место заняли испанцы (218,4416 балла), третье - итальянцы (195,4750).

Ранее Румянцева и Трофимов стали вторыми в произвольной программе среди смешанных дуэтов. В четверг россиянка Екатерина Штатнова завоевала золотую медаль в произвольной программе соло.

Турнир завершится 4 июля. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии "не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года".