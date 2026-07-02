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Российские синхронистки выиграли юниорский ЧЕ в технической программе - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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20:43 02.07.2026
Российские синхронистки выиграли юниорский ЧЕ в технической программе

Российские синхронистки выиграли ЧЕ среди юниоров в технической программе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСинхронное плавание
Синхронное плавание - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские синхронистки стали лучшими в технической программе в командных соревнованиях на юниорском чемпионате Европы.
  • Россиянки набрали 280,6967 балла.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские синхронистки стали лучшими в технической программе в командных соревнованиях на юниорском чемпионате Европы, который проходит в Мюнхене.
Россиянки Лика Чечура, Кристина Чеханова, Полина Чибисова, Анна-Мария Фомичева, Алиса Готальская, Александра Пищикова, Анастасия Сидорина и Александра Завьялова получили за свое выступление 280,6967 балла. Второе место заняла сборная Испании (274,6542 балла), тройку замкнула команда Белоруссии (256,9650).
Турнир завершится 4 июля. Российские спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полное возвращение спортсменов из России и Белоруссии "не должно вводиться в действие со стороны European Aquatics до 1 сентября 2026 года".
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