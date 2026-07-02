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Школу с обсерваторией готовят к открытию в Тюмени - РИА Новости, 02.07.2026
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
18:16 02.07.2026
Школу с обсерваторией готовят к открытию в Тюмени

В Тюмени в микрорайоне "Березняковский" открою школу с обсерваторией

© РИА Новости Школу с обсерваторией готовят к открытию в Тюмени
 Школу с обсерваторией готовят к открытию в Тюмени - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости
Школу с обсерваторией готовят к открытию в Тюмени
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ТЮМЕНЬ, 2 июл – РИА Новости. Школу, в которой будут обучаться более 1,1 тысячи учеников, готовят к открытию в Тюмени, ее главной достопримечательностью станет настоящая обсерватория, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Школа в Березняках у нас особенная, с учетом того, что сделана обсерватория, и будет возможность наблюдать за звездами", - отметил губернатор Александр Моор в беседе с журналистами после осмотра здания.
Директор школы Наталья Голикова рассказала, что жители микрорайона "Березняковский" давно ждали школу. Оборудованная обсерватория поможет развивать у детей интерес к точным наукам и расширять кругозор. Причем посещать ее будут не только местные дети, но и учащиеся других школ. Знакомиться с небесными телами они смогут как непосредственно через телескопы, так и в учебном классе благодаря специальной системе передачи информации.
© РИА Новости Школу с обсерваторией готовят к открытию в Тюмени
 Школу с обсерваторией готовят к открытию в Тюмени - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости
Школу с обсерваторией готовят к открытию в Тюмени
Участие в установке и наладке телескопов принимает главный инженер тюменской обсерватории "Старая башня" Виталий Угренинов. Он отметил, что данное оборудование можно применять даже для научных исследований, а в целом это уникальное оснащение для тюменских школ. Для наблюдения солнечной хромосферы закуплен солнечный телескоп. На крыше оборудована обсерватория с раскрывающимся на 360 градусов куполом, в которой можно наблюдать объекты далекого космоса - галактики, звездные скопления, туманности, планеты и Луну. Установленный в ней телескоп имеет специальную камеру с удаленным управлением, что позволит из класса астрономии подключаться и вести автосъемку объектов и показывать их на большом экране.
Еще есть специальный выносной телескоп. Говоря в целом о строительстве школ в регионе, Александр Моор сообщил, что сейчас возводится 12 новых зданий, шесть из них примут учащихся уже в этом году. Помимо школы с обсерваторией, откроются крупные школы на улице Красных зорь, в микрорайоне "Ямальский-1" в Тюмени и одна в поселке Винзили, а также две небольшие школы в муниципалитетах по региональной программе замены старых школ.
 
Тюменская областьАлександр МоорТюмень
 
 
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