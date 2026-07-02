ТЮМЕНЬ, 2 июл – РИА Новости. Школу, в которой будут обучаться более 1,1 тысячи учеников, готовят к открытию в Тюмени, ее главной достопримечательностью станет настоящая обсерватория, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Школа в Березняках у нас особенная, с учетом того, что сделана обсерватория, и будет возможность наблюдать за звездами", - отметил губернатор Александр Моор в беседе с журналистами после осмотра здания.

Директор школы Наталья Голикова рассказала, что жители микрорайона "Березняковский" давно ждали школу. Оборудованная обсерватория поможет развивать у детей интерес к точным наукам и расширять кругозор. Причем посещать ее будут не только местные дети, но и учащиеся других школ. Знакомиться с небесными телами они смогут как непосредственно через телескопы, так и в учебном классе благодаря специальной системе передачи информации.

© РИА Новости Школу с обсерваторией готовят к открытию в Тюмени © РИА Новости Школу с обсерваторией готовят к открытию в Тюмени

Участие в установке и наладке телескопов принимает главный инженер тюменской обсерватории "Старая башня" Виталий Угренинов. Он отметил, что данное оборудование можно применять даже для научных исследований, а в целом это уникальное оснащение для тюменских школ. Для наблюдения солнечной хромосферы закуплен солнечный телескоп. На крыше оборудована обсерватория с раскрывающимся на 360 градусов куполом, в которой можно наблюдать объекты далекого космоса - галактики, звездные скопления, туманности, планеты и Луну. Установленный в ней телескоп имеет специальную камеру с удаленным управлением, что позволит из класса астрономии подключаться и вести автосъемку объектов и показывать их на большом экране.