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В Севастополе локализовали лесной пожар после атаки БПЛА - РИА Новости, 02.07.2026
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10:12 02.07.2026 (обновлено: 10:13 02.07.2026)
В Севастополе локализовали лесной пожар после атаки БПЛА

Развожаев: в Севастополе локализовали лесной пожар после атаки БПЛА

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе локализовали лесной пожар, вспыхнувший на площади 8 гектаров после атаки беспилотников ВСУ в ночь на 29 июня.
  • Специалисты продолжают следить за территорией до полной ликвидации пожара, открытого горения нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Крупный лесной пожар в Севастополе, вспыхнувший из-за атак БПЛА, локализован, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Пожар вспыхнул после атаки беспилотников ВСУ на город в ночь на 29 июня на площади 8 гектар, обнаружено 13 очагов, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев.
«
"Лесной пожар, возникший в окрестностях Севастополя, накануне удалось локализовать", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, тушение осложняли сложный рельеф местности и труднодоступность отдельных участков.
"Сейчас открытого горения нет, специалисты продолжают следить за территорией до полной ликвидации пожара. Все необходимые силы и средства для этого есть, команда огнеборцев обеспечена всем необходимым", - подчеркнул губернатор.
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