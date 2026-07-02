В Севастополе локализовали лесной пожар после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе локализовали лесной пожар, вспыхнувший на площади 8 гектаров после атаки беспилотников ВСУ в ночь на 29 июня.
- Специалисты продолжают следить за территорией до полной ликвидации пожара, открытого горения нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости. Крупный лесной пожар в Севастополе, вспыхнувший из-за атак БПЛА, локализован, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Пожар вспыхнул после атаки беспилотников ВСУ на город в ночь на 29 июня на площади 8 гектар, обнаружено 13 очагов, сообщил ранее губернатор города Михаил Развожаев.
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"Лесной пожар, возникший в окрестностях Севастополя, накануне удалось локализовать", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, тушение осложняли сложный рельеф местности и труднодоступность отдельных участков.
"Сейчас открытого горения нет, специалисты продолжают следить за территорией до полной ликвидации пожара. Все необходимые силы и средства для этого есть, команда огнеборцев обеспечена всем необходимым", - подчеркнул губернатор.