В Сбербанке отметили замедление оттока средств из банков в наличные

Краткий пересказ от РИА ИИ Сбербанк оценивает отток средств со счетов физических лиц в российских банках в июне примерно в 400 миллиардов рублей.

В мае, по данным ЦБ, россияне сняли со счетов в банках 550 миллиардов рублей.

Топ-менеджер Сбербанка ожидает снижение спроса на наличность в стране в июле-августе и прогнозирует увеличение объема наличных денег на руках у населения по итогам года на порядка 2,5 триллиона рублей.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Сбербанк оценивает отток средств со счетов физлиц в российских банках в июне примерно в 400 миллиардов рублей, что существенно ниже показателя мая, сообщил РИА Новости зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

В мае, по данным ЦБ , россияне сняли со счетов в банках 550 миллиардов рублей.

На вопрос, каков объем вывода средств с банковских счетов россиян, он ответил: "У нас оценка по выводу наличных в июне порядка 400 миллиардов по банковскому сектору. По оперативным данным пока видим так".

При этом в июле-августе спрос на наличность в стране снизится, ждет топ-менеджер. Объем наличных денег на руках у населения по итогам всего года увеличится на порядка 2,5 триллиона рублей, отметил Скворцов.