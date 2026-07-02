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В Сбербанке отметили замедление оттока средств из банков в наличные - РИА Новости, 02.07.2026
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15:55 02.07.2026
В Сбербанке отметили замедление оттока средств из банков в наличные

Сбербанк оценил отток средств со счетов россиян в июне в 400 млрд рублей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВыдача денег в банкомате
Выдача денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Выдача денег в банкомате . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сбербанк оценивает отток средств со счетов физических лиц в российских банках в июне примерно в 400 миллиардов рублей.
  • В мае, по данным ЦБ, россияне сняли со счетов в банках 550 миллиардов рублей.
  • Топ-менеджер Сбербанка ожидает снижение спроса на наличность в стране в июле-августе и прогнозирует увеличение объема наличных денег на руках у населения по итогам года на порядка 2,5 триллиона рублей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Сбербанк оценивает отток средств со счетов физлиц в российских банках в июне примерно в 400 миллиардов рублей, что существенно ниже показателя мая, сообщил РИА Новости зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
В мае, по данным ЦБ, россияне сняли со счетов в банках 550 миллиардов рублей.
На вопрос, каков объем вывода средств с банковских счетов россиян, он ответил: "У нас оценка по выводу наличных в июне порядка 400 миллиардов по банковскому сектору. По оперативным данным пока видим так".
При этом в июле-августе спрос на наличность в стране снизится, ждет топ-менеджер. Объем наличных денег на руках у населения по итогам всего года увеличится на порядка 2,5 триллиона рублей, отметил Скворцов.
Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин в середине июня говорил, что ЦБ фиксирует рост спроса на наличные, но он не беспрецедентный, и сам по себе рост объема наличных денег - нормальное явление.
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