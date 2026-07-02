Вторая ракетка мира Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ Елена Рыбакина из Казахстана обыграла Кэти Макнэлли из США во втором круге Уимблдона со счетом 6:1, 6:2.

В третьем круге Уимблдона Рыбакина сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс.

В других матчах дня румынка Сорана Кырстя и итальянка Жасмин Паолини одержали победы над своими соперницами.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана обыграла американку Кэти Макнэлли во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

В прошлом сезоне представительница Казахстана дошла до третьего раунда Уимблдона, она выигрывала турнир в 2022 году.

В третьем круге третьего в сезоне турнира Большого шлема Рыбакина сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс (25-й номер посева), обыгравшей представительницу Узбекистана Марию Тимофееву со счетом 2:6, 6:3, 6:0.