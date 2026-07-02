Вторая ракетка мира Рыбакина вышла в третий круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Елена Рыбакина из Казахстана обыграла Кэти Макнэлли из США во втором круге Уимблдона со счетом 6:1, 6:2.
- В третьем круге Уимблдона Рыбакина сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс.
- В других матчах дня румынка Сорана Кырстя и итальянка Жасмин Паолини одержали победы над своими соперницами.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана обыграла американку Кэти Макнэлли во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу посеянной под вторым номером теннисистки. Макнэлли занимает 50-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 1 час 11 минут.
Wimbledon WTA
02 июля 2026 • начало в 20:30
Завершен
В прошлом сезоне представительница Казахстана дошла до третьего раунда Уимблдона, она выигрывала турнир в 2022 году.
В третьем круге третьего в сезоне турнира Большого шлема Рыбакина сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс (25-й номер посева), обыгравшей представительницу Узбекистана Марию Тимофееву со счетом 2:6, 6:3, 6:0.
В других матчах дня румынка Сорана Кырстя (17) обыграла австралийку Кимберли Биррелл - 6:3, 6:4, итальянка Жасмин Паолини (13) победила Викторию Голубич из Швейцарии - 7:6 (7:0), 6:4.
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