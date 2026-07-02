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Шерпа России прокомментировал решение США не приглашать ЮАР на G20 - РИА Новости, 02.07.2026
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08:16 02.07.2026
Шерпа России прокомментировал решение США не приглашать ЮАР на G20

Шерпа Агафонов: Россия не может поддержать решение США не приглашать ЮАР на G20

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкДенис Агафонов
Денис Агафонов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Денис Агафонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не поддерживает решение США не приглашать ЮАР на встречи G20 и считает его неправомочным.
  • Москва рассчитывает, что решение будет пересмотрено, и ЮАР продолжит работу в рамках «двадцаточных» механизмов.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Россия не может поддержать решение США не приглашать ЮАР на встречи G20 и прямо доводит это до Вашингтона, заявил шерпа России в G20 Денис Агафонов.
«
"Решение американской стороны не приглашать представителей ЮАР, безусловно, ни в коей мере не может быть нами ни поддержано, ни принято. Мы об этом прямо говорим нашим коллегам. Мы считаем это решение неправомочным", - сказал Агафонов.
Москва рассчитывает, что рано или поздно данное решение будет пересмотрено, добавил он.
ЮАР, безусловно, дружественная нам страна, член БРИКС, вернется и продолжит, как это и положено, работу в рамках "двадцаточных" механизмов", - сказал Агафонов.
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