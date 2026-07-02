Шерпа России прокомментировал решение США не приглашать ЮАР на G20

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"Решение американской стороны не приглашать представителей ЮАР, безусловно, ни в коей мере не может быть нами ни поддержано, ни принято. Мы об этом прямо говорим нашим коллегам. Мы считаем это решение неправомочным", - сказал Агафонов.