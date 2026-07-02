В Челябинской области не будут переносить останки бойцов СВО с кладбища

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура Челябинской области добивается признания недействительными договоров аренды земли частного Преображенского кладбища, которое хочет вернуть муниципалитету.
- Матери военнослужащих, погибших на СВО, опасаются, что в случае удовлетворения иска прокуратуры придется провести массовое перезахоронение.
- В прокуратуре области утверждают, что ситуация не повлияет на функционирование Преображенского кладбища и ни о каком перезахоронении речи не идет.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Прокуратура Челябинской области добивается возвращения муниципалитету коммерческого Преображенского кладбища, на котором захоронены, в том числе участники СВО, однако эта ситуация на его функционировании не отразится, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В среду газета "Коммерсант" рассказала, что матери военнослужащих, погибших на СВО, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в судьбе частного Преображенского кладбища, договоры аренды земли которого прокуратура области просит признать недействительными. Как отметили в издании, авторы обращения опасаются, что в случае удовлетворения иска придется провести массовое перезахоронение.
В прокуратуре области рассказали, что ведомство в декабре 2025 года обратилось в суд в связи с незаконной передачей в аренду коммерческой организации Преображенского кладбища, в результате чего начали нарушаться права граждан. Отмечается, что, в частности, люди жалуются на необоснованно высокие цены на оказание ритуальных услуг.
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"С учетом требований законодательства о погребении и похоронном деле надзорное ведомство в судебном порядке добивается возвращения территории муниципалитету. На функционировании Преображенского кладбища данная ситуация не отразится. Ни о каком перезахоронении речи не идет", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.