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В Челябинской области не будут переносить останки бойцов СВО с кладбища - РИА Новости, 02.07.2026
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14:16 02.07.2026 (обновлено: 14:17 02.07.2026)
В Челябинской области не будут переносить останки бойцов СВО с кладбища

Прокуратура: переносить останки бойцов СВО с кладбища под Челябинском не будут

© РИА Новости / Андрей Попов | Перейти в медиабанкЧелябинск
Челябинск - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Андрей Попов
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Челябинск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Челябинской области добивается признания недействительными договоров аренды земли частного Преображенского кладбища, которое хочет вернуть муниципалитету.
  • Матери военнослужащих, погибших на СВО, опасаются, что в случае удовлетворения иска прокуратуры придется провести массовое перезахоронение.
  • В прокуратуре области утверждают, что ситуация не повлияет на функционирование Преображенского кладбища и ни о каком перезахоронении речи не идет.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Прокуратура Челябинской области добивается возвращения муниципалитету коммерческого Преображенского кладбища, на котором захоронены, в том числе участники СВО, однако эта ситуация на его функционировании не отразится, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В среду газета "Коммерсант" рассказала, что матери военнослужащих, погибших на СВО, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разобраться в судьбе частного Преображенского кладбища, договоры аренды земли которого прокуратура области просит признать недействительными. Как отметили в издании, авторы обращения опасаются, что в случае удовлетворения иска придется провести массовое перезахоронение.
В прокуратуре области рассказали, что ведомство в декабре 2025 года обратилось в суд в связи с незаконной передачей в аренду коммерческой организации Преображенского кладбища, в результате чего начали нарушаться права граждан. Отмечается, что, в частности, люди жалуются на необоснованно высокие цены на оказание ритуальных услуг.
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"С учетом требований законодательства о погребении и похоронном деле надзорное ведомство в судебном порядке добивается возвращения территории муниципалитету. На функционировании Преображенского кладбища данная ситуация не отразится. Ни о каком перезахоронении речи не идет", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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