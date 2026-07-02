В Челябинской области не будут переносить останки бойцов СВО с кладбища

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Прокуратура Челябинской области добивается возвращения муниципалитету коммерческого Преображенского кладбища, на котором захоронены, в том числе участники СВО, однако эта ситуация на его функционировании не отразится, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре области рассказали, что ведомство в декабре 2025 года обратилось в суд в связи с незаконной передачей в аренду коммерческой организации Преображенского кладбища, в результате чего начали нарушаться права граждан. Отмечается, что, в частности, люди жалуются на необоснованно высокие цены на оказание ритуальных услуг.