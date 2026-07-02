Прокуратура начала проверку после вспышки энтеровируса в детсадах в Воркуте

"По поручению прокурора республики Коми прокуратура города Воркуты организовала проверку по факту вспышки энтеровирусной инфекции в дошкольных учреждениях города", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.

В ходе проверки будет дана оценка состоянию работы по профилактике инфекционных заболеваний среди детей, своевременности проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий, достаточности оказанной медицинской помощи заболевшим, уточнили в ведомстве.

По данным ряда СМИ, вспышки энтеровирусной инфекции выявлены в школе и пяти детских садах Воркуты. Сообщается, что всего за медицинской помощью обратились 37 детей, всем оказана помощь амбулаторно. В детских учреждениях проводят противоэпидемические мероприятия.