Прокуратура начала проверку после вспышки энтеровируса в детсадах в Воркуте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура города Воркуты организовала проверку по факту вспышки энтеровирусной инфекции в дошкольных учреждениях.
- В ходе нее оценят работу по профилактике инфекционных заболеваний, своевременность санитарно-эпидемиологических мероприятий и достаточность оказанной медицинской помощи.
- По данным СМИ, за медицинской помощью обратились 37 детей, всем оказана помощь амбулаторно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после вспышки энтеровирусной инфекции в детских садах Воркуты, сообщает надзорное ведомство Коми.
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"По поручению прокурора республики Коми прокуратура города Воркуты организовала проверку по факту вспышки энтеровирусной инфекции в дошкольных учреждениях города", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
В ходе проверки будет дана оценка состоянию работы по профилактике инфекционных заболеваний среди детей, своевременности проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий, достаточности оказанной медицинской помощи заболевшим, уточнили в ведомстве.
По данным ряда СМИ, вспышки энтеровирусной инфекции выявлены в школе и пяти детских садах Воркуты. Сообщается, что всего за медицинской помощью обратились 37 детей, всем оказана помощь амбулаторно. В детских учреждениях проводят противоэпидемические мероприятия.