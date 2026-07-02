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Прокуратура начала проверку после вспышки энтеровируса в детсадах в Воркуте - РИА Новости, 02.07.2026
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13:08 02.07.2026

Прокуратура начала проверку после вспышки энтеровируса в детсадах в Воркуте

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура города Воркуты организовала проверку по факту вспышки энтеровирусной инфекции в дошкольных учреждениях.
  • В ходе нее оценят работу по профилактике инфекционных заболеваний, своевременность санитарно-эпидемиологических мероприятий и достаточность оказанной медицинской помощи.
  • По данным СМИ, за медицинской помощью обратились 37 детей, всем оказана помощь амбулаторно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после вспышки энтеровирусной инфекции в детских садах Воркуты, сообщает надзорное ведомство Коми.
В четверг республиканское следственное управление СК РФ сообщало о проведении процессуальной проверки после публикаций о заболевании энтеровирусной инфекцией воспитанников детских учреждений Воркуты.
«

"По поручению прокурора республики Коми прокуратура города Воркуты организовала проверку по факту вспышки энтеровирусной инфекции в дошкольных учреждениях города", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.

В ходе проверки будет дана оценка состоянию работы по профилактике инфекционных заболеваний среди детей, своевременности проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий, достаточности оказанной медицинской помощи заболевшим, уточнили в ведомстве.
По данным ряда СМИ, вспышки энтеровирусной инфекции выявлены в школе и пяти детских садах Воркуты. Сообщается, что всего за медицинской помощью обратились 37 детей, всем оказана помощь амбулаторно. В детских учреждениях проводят противоэпидемические мероприятия.
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