Судостроители "Ак Барса" придумали, как доить одновременно до ста коров

Краткий пересказ от РИА ИИ Судостроительная корпорация «Ак Барс» разработала проект одновременной дойки до 100 коров под названием «Карусель».

Проект «Карусель» позволит снизить зависимость от импортных поставок специализированного оборудования и стимулировать развитие смежных отраслей промышленности.

Судостроительный завод имени Горького в Зеленодольске загружен сегодня только на 50–60%, и проект «Карусель» поможет увеличить загрузку предприятия.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Судостроительная корпорация "Ак Барс" в рамках программы по увеличению выпуска гражданской продукции разработала проект одновременной дойки до 100 коров под названием "Карусель", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести долю выпускаемой продукции гражданского назначения для предприятий ОПК до 50% к 2030 году. Корпорация "Ак Барс" ежегодно увеличивает выпуск гражданской продукции на 5-7%.

"Я не случайно сказал про сельское хозяйство, у нас есть уникальная возможность развивать это направление, так как мы входим в состав холдинговой компании "Ак Барс", одной из сфер деятельности которой является сельское хозяйство. Мы вышли с таким необычным предложением, как промышленники предприятий, входящих в холдинг "Ак Барс", по реализации проекта "Карусель". Так мы назвали систему, позволяющую одновременно обеспечить доение коров от 50 до 100 голов", - сказал Мистахов.

По его словам, реализация этого проекта позволит существенно снизить зависимость от импортных поставок специализированного оборудования, сократить сроки его поставки и сервисного обслуживания, создать новые рабочие места, стимулировать развитие смежных отраслей промышленности и обеспечить фермеров современными отечественными решениями.

Он отметил, что у корпорации есть колоссальные мощности: например, судостроительный завод имени Горького в Зеленодольске загружен сегодня только на 50-60%.

« "Наши мощности надо загружать. Каждый квадратный метр должен зарабатывать: чем больше будет загрузки, тем выше будет производительность труда. Проект "Карусель" позволит и загрузить предприятие, и выполнять задачу увеличения производства продукции гражданского назначения", - сказал гендиректор.