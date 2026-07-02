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Судостроители "Ак Барса" придумали, как доить одновременно до ста коров - РИА Новости, 02.07.2026
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02:31 02.07.2026
Судостроители "Ак Барса" придумали, как доить одновременно до ста коров

Судостроители "Ак Барса" разработали проект одновременной дойки до ста коров

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской областиМолочная ферма в Оренбургской области
Молочная ферма в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области
Молочная ферма в Оренбургской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судостроительная корпорация «Ак Барс» разработала проект одновременной дойки до 100 коров под названием «Карусель».
  • Проект «Карусель» позволит снизить зависимость от импортных поставок специализированного оборудования и стимулировать развитие смежных отраслей промышленности.
  • Судостроительный завод имени Горького в Зеленодольске загружен сегодня только на 50–60%, и проект «Карусель» поможет увеличить загрузку предприятия.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Судостроительная корпорация "Ак Барс" в рамках программы по увеличению выпуска гражданской продукции разработала проект одновременной дойки до 100 коров под названием "Карусель", сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.
Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу довести долю выпускаемой продукции гражданского назначения для предприятий ОПК до 50% к 2030 году. Корпорация "Ак Барс" ежегодно увеличивает выпуск гражданской продукции на 5-7%.
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"Я не случайно сказал про сельское хозяйство, у нас есть уникальная возможность развивать это направление, так как мы входим в состав холдинговой компании "Ак Барс", одной из сфер деятельности которой является сельское хозяйство. Мы вышли с таким необычным предложением, как промышленники предприятий, входящих в холдинг "Ак Барс", по реализации проекта "Карусель". Так мы назвали систему, позволяющую одновременно обеспечить доение коров от 50 до 100 голов", - сказал Мистахов.
По его словам, реализация этого проекта позволит существенно снизить зависимость от импортных поставок специализированного оборудования, сократить сроки его поставки и сервисного обслуживания, создать новые рабочие места, стимулировать развитие смежных отраслей промышленности и обеспечить фермеров современными отечественными решениями.
Он отметил, что у корпорации есть колоссальные мощности: например, судостроительный завод имени Горького в Зеленодольске загружен сегодня только на 50-60%.
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"Наши мощности надо загружать. Каждый квадратный метр должен зарабатывать: чем больше будет загрузки, тем выше будет производительность труда. Проект "Карусель" позволит и загрузить предприятие, и выполнять задачу увеличения производства продукции гражданского назначения", - сказал гендиректор.
Судостроительная корпорация "Ак Барс" является одним из крупнейших российских судостроительных холдингов, объединяет судостроительные и судоремонтные заводы в разных регионах страны. Предприятия корпорации строят как военные корабли, так и гражданские суда различного назначения.
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