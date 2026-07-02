Ряду НПЗ разрешили выпуск топлива по стандартам "Евро-3" до конца года

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо класса "Евро-3" до конца 2026 года.

Под действие постановления подпадают НПЗ, заключившие с Минэнерго до 1 июня 2019 года соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.

Контроль за реализацией механизма возложен на Минэнерго, которому поручили ежемесячно докладывать в правительство о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ разрешило до конца года отдельным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса "Евро-3", следует из постановления кабмина.

"Установить, что до 31 декабря 2026 года включительно допускается выпуск в обращение... на территории Российской Федерации автомобильного бензина экологического класса К5 с массовой долей серы не более 150 миллиграммов на килограмм, объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, монометиланилина не более 1%, оксигенатов (этанола) не более 5% и (или) дизельного топлива экологического класса К5 с массовой долей серы не более 350 миллиграммов на килограмм", - сказано в документе.

Под действие данного постановления подпадают НПЗ, заключившие с Минэнерго до 1 июня 2019 года соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.

Контроль за реализацией механизма возложен на Минэнерго, которому поручили ежемесячно докладывать в правительство о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива.

Как прокомментировали в Минэнерго, данная мера позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса.

"Топливо с такими характеристиками не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС ", - уточнили в министерстве.

В России этим летом возникают перебои с поставками топлива в ряде регионов, вызванные изменениями в логистике, объяснял вице-премьер РФ Александр Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива - для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяники максимизировали производство и поставки. Обеспечены налоговые стимулы для импорта топлива в Россию и для роста его производства в России.