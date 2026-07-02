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Ряду НПЗ разрешили выпуск топлива по стандартам "Евро-3" до конца года - РИА Новости, 02.07.2026
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23:05 02.07.2026 (обновлено: 23:24 02.07.2026)
Ряду НПЗ разрешили выпуск топлива по стандартам "Евро-3" до конца года

Ряду НПЗ разрешили выпуск на рынок топлива по стандартам "Евро-3" до конца года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо класса "Евро-3" до конца 2026 года.
  • Под действие постановления подпадают НПЗ, заключившие с Минэнерго до 1 июня 2019 года соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.
  • Контроль за реализацией механизма возложен на Минэнерго, которому поручили ежемесячно докладывать в правительство о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство РФ разрешило до конца года отдельным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса "Евро-3", следует из постановления кабмина.
"Установить, что до 31 декабря 2026 года включительно допускается выпуск в обращение... на территории Российской Федерации автомобильного бензина экологического класса К5 с массовой долей серы не более 150 миллиграммов на килограмм, объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, монометиланилина не более 1%, оксигенатов (этанола) не более 5% и (или) дизельного топлива экологического класса К5 с массовой долей серы не более 350 миллиграммов на килограмм", - сказано в документе.
Под действие данного постановления подпадают НПЗ, заключившие с Минэнерго до 1 июня 2019 года соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.
Контроль за реализацией механизма возложен на Минэнерго, которому поручили ежемесячно докладывать в правительство о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива.
Как прокомментировали в Минэнерго, данная мера позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса.
"Топливо с такими характеристиками не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС", - уточнили в министерстве.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива в ряде регионов, вызванные изменениями в логистике, объяснял вице-премьер РФ Александр Новак. Для обеспечения топливом действует ряд мер. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива - для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяники максимизировали производство и поставки. Обеспечены налоговые стимулы для импорта топлива в Россию и для роста его производства в России.
Новак в конце июня в дополнение к этому поручил проработать дальнейшие меры поддержки топливного рынка.
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