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Правительство Венгрии не обсуждало членство в Совете мира, заявил Мадьяр - РИА Новости, 02.07.2026
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17:48 02.07.2026
Правительство Венгрии не обсуждало членство в Совете мира, заявил Мадьяр

Мадьяр: новое правительство Венгрии еще не обсуждало членство в Совете мира

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новое правительство Венгрии еще не обсуждало будущее членства страны в Совете мира.
  • Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр планирует обсудить вопрос о членстве в Совете мира на приеме в посольстве США и на полях саммита НАТО в Анкаре.
БУДАПЕШТ, 2 июл - РИА Новости. Новое правительство Венгрии еще не обсуждало будущее членства страны в Совете мира, куда та вступила при прошлом правительстве Виктора Орбана, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
"Честно говоря, мы еще не обсуждали этот важный вопрос. Я не особо уверен, что мы приблизились к миру (на Украине - ред.). Вижу, что в некоторых местах мир стал ближе к войне", - сказал Мадьяр на правительственном брифинге.
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По его словам, он планирует обсудить этот вопрос на приеме в посольстве США и на полях саммита НАТО в Анкаре.
О создании "Совета мира" Трамп объявил в середине января. Его председателем стал сам президент США. Устав "Совета мира" утвердили 22 января в Давосе. Документ подписали Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, США, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия. Предполагалось, что к организации могут присоединиться и другие страны, а работать она будет работать не только в Газе, но и в других регионах.
В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе. Как заявлял российский лидер, РФ готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. Трамп назвал это предложение интересной идеей, однако в феврале в МИД РФ заявили, что США все еще не ответили на российское предложение.
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