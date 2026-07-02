Правительство Венгрии не обсуждало членство в Совете мира, заявил Мадьяр

Краткий пересказ от РИА ИИ Новое правительство Венгрии еще не обсуждало будущее членства страны в Совете мира.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр планирует обсудить вопрос о членстве в Совете мира на приеме в посольстве США и на полях саммита НАТО в Анкаре.

БУДАПЕШТ, 2 июл - РИА Новости. Новое правительство Венгрии еще не обсуждало будущее членства страны в Совете мира, куда та вступила при прошлом правительстве Виктора Орбана, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

"Честно говоря, мы еще не обсуждали этот важный вопрос. Я не особо уверен, что мы приблизились к миру (на Украине - ред.). Вижу, что в некоторых местах мир стал ближе к войне", - сказал Мадьяр на правительственном брифинге.

По его словам, он планирует обсудить этот вопрос на приеме в посольстве США и на полях саммита НАТО в Анкаре.

О создании "Совета мира" Трамп объявил в середине января. Его председателем стал сам президент США. Устав "Совета мира" утвердили 22 января в Давосе. Документ подписали Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, США, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия. Предполагалось, что к организации могут присоединиться и другие страны, а работать она будет работать не только в Газе, но и в других регионах.