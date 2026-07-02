Правительство Венгрии не обсуждало членство в Совете мира, заявил Мадьяр

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новое правительство Венгрии еще не обсуждало будущее членства страны в Совете мира.
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр планирует обсудить вопрос о членстве в Совете мира на приеме в посольстве США и на полях саммита НАТО в Анкаре.
БУДАПЕШТ, 2 июл - РИА Новости. Новое правительство Венгрии еще не обсуждало будущее членства страны в Совете мира, куда та вступила при прошлом правительстве Виктора Орбана, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.
В МИД рассказали о вопросах к Совету мира Трампа
13 апреля, 02:18
По его словам, он планирует обсудить этот вопрос на приеме в посольстве США и на полях саммита НАТО в Анкаре.
О создании "Совета мира" Трамп объявил в середине января. Его председателем стал сам президент США. Устав "Совета мира" утвердили 22 января в Давосе. Документ подписали Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, США, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия. Предполагалось, что к организации могут присоединиться и другие страны, а работать она будет работать не только в Газе, но и в других регионах.
В январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе. Как заявлял российский лидер, РФ готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины. Трамп назвал это предложение интересной идеей, однако в феврале в МИД РФ заявили, что США все еще не ответили на российское предложение.