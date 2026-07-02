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В Ярославской области ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 02.07.2026
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17:24 02.07.2026 (обновлено: 17:45 02.07.2026)
В Ярославской области ввели особый противопожарный режим

На территории Ярославской области ввели особый противопожарный режим

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЯрославль
Ярославль - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ярославской области на 21 день ввели особый противопожарный режим из-за сухой и жаркой погоды.
  • В нескольких муниципальных округах и городах региона ожидается высокая пожароопасность (4 класс).
  • В течение 21 дня в регионе строго запрещено разводить костры, сжигать мусор, бытовые отходы и сухую траву.
РЯЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели в Ярославской области на 21 день из-за сухой и жаркой погоды, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
По данным на сайте ГУМЧС по Ярославской области, в четверг в Мышкинском, Борисоглебском, Некрасовском, Ярославском муниципальных округах и городе Ярославле ожидается высокая пожароопасность (4 класс). В пятницу к ним добавятся Большесельский, Гаврилов-Ямский, Ростовский, Рыбинский округа и город Рыбинск.
"Вводим в регионе особый противопожарный режим. Сухая и жаркая погода в большинстве округов влечет за собой высокий, пятый класс пожарной опасности", - написал Евраев в канале на платформе "Макс".
Он подчеркнул, что в течение 21 дня в регионе строго запрещено разводить костры, сжигать мусор, бытовые отходы и сухую траву.
По словам Евраева, в области усилены меры мониторинга и профилактики пожаров. В частности, почти весь лесной фонд находится под круглосуточным видеонаблюдением, организовано патрулирование, особое внимание уделяется местам массового пребывания людей.
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Ярославская областьЯрославльМихаил Евраев
 
 
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