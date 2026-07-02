В Ярославской области ввели особый противопожарный режим

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ярославской области на 21 день ввели особый противопожарный режим из-за сухой и жаркой погоды.

В нескольких муниципальных округах и городах региона ожидается высокая пожароопасность (4 класс).

В течение 21 дня в регионе строго запрещено разводить костры, сжигать мусор, бытовые отходы и сухую траву.

РЯЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели в Ярославской области на 21 день из-за сухой и жаркой погоды, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По данным на сайте ГУМЧС по Ярославской области , в четверг в Мышкинском, Борисоглебском, Некрасовском, Ярославском муниципальных округах и городе Ярославле ожидается высокая пожароопасность (4 класс). В пятницу к ним добавятся Большесельский, Гаврилов-Ямский, Ростовский, Рыбинский округа и город Рыбинск.

"Вводим в регионе особый противопожарный режим. Сухая и жаркая погода в большинстве округов влечет за собой высокий, пятый класс пожарной опасности", - написал Евраев в канале на платформе " Макс ".

Он подчеркнул, что в течение 21 дня в регионе строго запрещено разводить костры, сжигать мусор, бытовые отходы и сухую траву.