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Россия направила ноту протеста Швеции из-за атаки дронов на посольство - РИА Новости, 02.07.2026
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20:57 02.07.2026 (обновлено: 21:35 02.07.2026)
Россия направила ноту протеста Швеции из-за атаки дронов на посольство

Посольство в Швеции направило в МИД страны ноту после атаки дронов на дипмиссию

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Швеции подверглось атаке дронов.
  • Посольство направило в МИД Швеции ноту с требованием проинформировать о результатах расследования.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Посольство России в Швеции направило в МИД королевства ноту в связи с атакой дронов на здание дипмиссии.
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"Соответственно, направляем в шведский МИД ноту по этому случаю и в очередной раз выражаем надежду, если не сказать требование, чтобы мы были проинформированы о результатах расследования", — рассказал посол России Сергей Беляев в беседе с ИС "Вести".
При этом он уточнил, что Москва не увидела никаких результатов расследований за два года периодических налетов дронов на дипмиссию.
Минувшей ночью российское посольство в Швеции подверглось нападению беспилотников. Один из них сбросил краску, а другой — с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства — упал на территорию возле здания дипмиссии.
Предыдущий подобный инцидент произошел в ноябре прошлого года. Тогда злоумышленники сбросили краску на торговое представительство. Как заявляли в дипмиссии, с мая 2024-го российские загранучреждения в Швеции подверглись атакам порядка 20 раз.
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