Краткий пересказ от РИА ИИ Посольство России в Швеции подверглось атаке дронов.

Посольство направило в МИД Швеции ноту с требованием проинформировать о результатах расследования.

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Посольство России в Швеции направило в МИД королевства ноту в связи с атакой дронов на здание дипмиссии.

« "Соответственно, направляем в шведский МИД ноту по этому случаю и в очередной раз выражаем надежду, если не сказать требование, чтобы мы были проинформированы о результатах расследования", — рассказал посол России Сергей Беляев в беседе с ИС " Вести ".

При этом он уточнил, что Москва не увидела никаких результатов расследований за два года периодических налетов дронов на дипмиссию.

Минувшей ночью российское посольство в Швеции подверглось нападению беспилотников. Один из них сбросил краску, а другой — с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства — упал на территорию возле здания дипмиссии.