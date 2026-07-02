Последний шанс в карьере Роналду на ЧМ. На пути - престарелые хорваты

Сборная Португалии абсолютно ничем не впечатлила на групповом этапе чемпионата мира. Не воспринимать же всерьез разгромную победу над дебютантом турнира, командой Узбекистана, где все португальцы по ощущениям играли исключительно на статистику Криштиану Роналду. Теперь на их пути явно стареющая сборная Хорватии, лучшие годы которой давно позади. Только вот даже такие расклады могут оказаться не под силу команде Роберто Мартинеса.

Возрастная битва

Помимо успеха в противостоянии с Узбекистаном португальцы сыграли вничью с Демократической Республикой Конго и Колумбией , причем с последними должны были проигрывать, если бы не спорное решение судей с незасчитанным голом в ворота Диогу Кошты. Конечно, не выйти из группы было бы совсем катастрофой для португальцев, но их игра вызвала массу вопросов.

В том числе не утихают дискуссии о роли Роналду в команде. Мартинес боится сдувать пылинки с Криштиану, вот только нет никакой уверенности, что нападающий является таким же лидером сборной на поле, как это было, скажем 10-15 лет назад. Роналду, безусловно, по-прежнему умеет завершать атаки, но все-таки делает это уже не столь продуктивно и порой проигрывает в скорости. А в командной игре он и раньше был не слишком силен.

Вот и получается, что очень крутая по именам сборная стала заложником одной суперзвезды. А тренерский штаб, похоже, ничего не собирается менять в своих схемам, безгранично доверяя фигуре Роналду. Что из этого выйдет, можно только догадываться. Но едва ли тут большой простор для позитива.

Хорватия на последних двух чемпионатах мира доходила как минимум до полуфинала, что для такой небольшой страны фантастическое достижение. Только вот команды за эти годы сильно постарела. Лука Модрич, Иван Перишич, Андрей Крамарич, Анте Будимир, Матео Ковачич по-прежнему в хорошей форме, но категорически непонятно, хватит ли ветеранов на весь турнир. Одно дело, когда есть возможность взять паузу и провести ротацию на групповом этапе. Совсем другое - суровый график плей-офф, где нет права на ошибку.

Прогноз

Хорваты уверенно вышли в 1/16 финала со второго места в группе, победив Гану и Панаму, а также уступив Англии со счетом 2:4. Сетка у команды Златко Далича очень сложная, а начинать придется с Португалией. Для Криштиану Роналду это фактически последний шанс спасти карьеру в контексте противостояния с Лионелем Месси на чемпионатах мира. Нет сомнений, что он будет рвать и метать, только вот в последнее время этого не хватает для достижения результата.

Букмекерская компания Fonbet дает коэффициент 1.83 на победу португальцев в основное время и 1.4 на проход в следующий раунд. Поставив же на успех Хорватии, можно увеличить капитал в 4.8 раза, а на проход - в 2.9 раза. Тем не менее, эксперты больше верят именно в сборную Португалии.дает коэффициент 1.83 на победу португальцев в основное время и 1.4 на проход в следующий раунд. Поставив же на успех Хорватии, можно увеличить капитал в 4.8 раза, а на проход - в 2.9 раза.

Где смотреть

Сборные Португалии и Хорватии проведут матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Прямая трансляция матча доступна на OKKO . Следить за противостоянием также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.

Во сколько начало

Встреча начнется 3 июля в 02:00 по московскому времени.