Дело бизнесмена Портнягина о легализации денег вновь поступило в суд

Краткий пересказ от РИА ИИ В Мещанский суд Москвы поступило уголовное дело предпринимателя Дмитрия Портнягина, его супруги и бизнес-партнера Алексея Николаева о легализации более 15 миллионов рублей.

Защита настаивает на отсутствии состава преступления, так как расходы совершены со счетов Портнягина для приобретения недвижимости на его имя.

Адвокат Портнягиных указывает на несоответствие дат финансовых операций датам уплаты налогов и ставит под сомнение законность уголовного преследования.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Мещанский суд Москвы поступило уголовное дело предпринимателя Дмитрия Портнягина, его супруги и бизнес-партнера Алексея Николаева о легализации более 15 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Грицков.

« "В суд поступило уголовное дело в отношении Дмитрия Портнягина. Сумма вменяемой легализации снижена в более чем в 4 раза, до 15 миллионов 308 тысяч рублей, но фактически вменяется совершение уже абсолютно других финансовых операций", - сказал Грицков.

Он добавил, что защита по-прежнему настаивает на отсутствии состава преступления, так как Верховный суд РФ установил необходимость доказывания намерения скрыть источник происхождения денежных средств при легализации, а в этом деле все расходы совершены со счетов Портнягина для приобретения недвижимости на его имя.

Как пояснил РИА Новости адвокат Портнягиных Денис Никандров, вменяемые финансовые операции не соответствуют датам наступления обязанности по уплате налогов за соответствующие периоды.

Кроме того, защита ставит под сомнение саму законность уголовного преследования за легализацию преступного дохода, а также сам факт возбуждения уголовного дела по ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) в связи с истечением сроков давности для привлечения к уголовной ответственности.

Мещанский суд Москвы в ноябре прошлого года вернул в прокуратуру уголовное дело о легализации почти 64 миллионов рублей, которые, по версии следствия, Портнягин и Николаев получили преступным путем. Дело снова будет рассматривать этот суд, но в ином составе.

По делу также проходила супруга Портнягина Екатерина, следствие обвиняло ее в отмывании денег и даче взятки в 300 тысяч рублей за сохранение постройки на территории банного комплекса Siberia на улице Образцова.