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Проблемы в работе дипслужбы ЕС связаны с ее конструкцией, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2026
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13:47 02.07.2026
Проблемы в работе дипслужбы ЕС связаны с ее конструкцией, пишут СМИ

Politico: проблемы в дипслужбе ЕС связаны с обреченной на провал конструкцией

© REUTERS / Yves HermanФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проблемы в работе дипломатической службы Евросоюза связаны с ее обреченной на провал конструкцией, пишет издание Politico.
  • Европейская служба внешних связей (EEAS) была создана как компромисс, в результате чего получилась дипломатическая служба «с широкими ожиданиями, но ограниченными полномочиями».
  • EEAS находится в состоянии «серьезной дисфункции» уже несколько лет, заявил неназванный сотрудник службы.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Проблемы в работе дипломатической службы Евросоюза связаны с ее обреченной на провал конструкцией, пишет издание Politico.
Как отмечает газета, Европейская служба внешних связей (EEAS) была создана как компромисс между евроинститутами и странами: правительства хотели, чтобы Европа более решительно высказывалась за рубежом, но не желали уступать достаточно контроля над внешней политикой, чтобы создать полноценное министерство иностранных дел ЕС. В результате, по оценкам издания, получилась дипломатическая служба "с широкими ожиданиями, но ограниченными полномочиями".
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"Уже тогда было довольно ясно, что эта система имела значительные структурные и системные проблемы... Всегда присутствовала некоторая конструктивная неопределенность", - приводит издание слова неназванного бывшего чиновника EEAS, добавляя, что семена нынешних проблем, стоящих перед дипслужбой ЕС, были посеяны еще два десятилетия назад.
Кроме того, неназванный сотрудник EEAS заявил Politico, что служба находится в состоянии "серьезной дисфункции" уже несколько лет.
Ранее издание сообщало, что EEAS сталкивается с падением морального духа сотрудников и внутренними противоречиями.
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