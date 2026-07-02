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СМИ: ЕС не нашел деньги на отопление внешнеполитической службы в 2023 году - РИА Новости, 02.07.2026
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10:06 02.07.2026
СМИ: ЕС не нашел деньги на отопление внешнеполитической службы в 2023 году

Politico: ЕС не нашел деньги на отопление внешнеполитической службы в 2023 году

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС столкнулся с нехваткой финансирования Европейской службы внешних связей (EEAS).
  • В 2023 году EEAS не смогла обеспечить отопление своей штаб-квартиры в Брюсселе из-за роста цен на энергоносители.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ЕС из-за нехватки средств не смог найти деньги на отопление штаб-квартиры Европейской службы внешних связей (EEAS) в 2023 году, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника.
"Европейская служба внешних связей годами сталкивалась с серьезной нехваткой финансирования. Финансовые трудности достигли такого масштаба, что зимой 2023 года, когда цены на энергоносители резко выросли на фоне конфликта на Украине, EEAS не смогла обеспечить отопление своей штаб-квартиры в Брюсселе", - говорится в публикации.
В феврале 2025 года Politico писало, что послы Евросоюза обеспокоены сокращением финансирования Европейской службы внешних связей (EEAS), исполняющей обязанности МИД и дипломатического корпуса на уровне ЕС.
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