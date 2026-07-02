Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-разведчик DGSE Клод Монике заявил, что Украина может заплатить высокую цену, если будет доказана причастность Киева к подрыву украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако.

По словам Монике, если следствие выйдет на связанных с украинской властью заказчиков, это будет крайне негативно для Украины, рассчитывающей на вступление в ЕС.

Экс-агент французской спецслужбы подчеркнул, что вступление Украины в ЕС уже кажется ему сложным из-за коррупции и неопределенной поддержки со стороны европейцев.

ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Киев заплатит высокую цену, если будет доказана его причастность к подрыву украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако, покушение может стоить Украине членства в ЕС, заявил в интервью РИА Новости экс-разведчик Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE) и сооснователь Европейского центра стратегической разведки и безопасности (ESISC) Клод Монике.

"Если завтра появятся доказательства - которых нет на момент нашего разговора - что влиятельные украинцы, возможно, близкие к властным кругам или принадлежащие к ним, организовали подобное покушение в Европе, Киеву придется заплатить за это чрезвычайно высокую цену", - сказал экс-агент французской спецслужбы в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что если следствие выйдет на связанных с украинской властью заказчиков, "это будет крайне негативно для Украины , которую ЕС тянет на себе" и которая рассчитывает на вступление в сообщество.

"В нынешнем виде это вступление уже кажется мне очень сложным, в том числе из-за коррупции, а также потому, что далеко не факт, что европейцы ее поддержат", - отметил собеседник агентства.

Взрыв прогремел в понедельник вечером в Монако. По заявлению властей княжества, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что одним из пострадавших оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Впоследствии коммуникационное агентство Silver Eye, представляющее интересы Ермолаева, подтвердило, что предприниматель и его сын пострадали при взрыве в Монако.