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Экс-разведчик назвал последствия теракта в Монако для Киева - РИА Новости, 02.07.2026
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04:51 02.07.2026
Экс-разведчик назвал последствия теракта в Монако для Киева

Экс-агент DGSE Монике: покушение на Ермолаева может стоить Украине членства в ЕС

© Фото : соцсетиПоврежденный после взрыва вход в здание в Монако
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : соцсети
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-разведчик DGSE Клод Монике заявил, что Украина может заплатить высокую цену, если будет доказана причастность Киева к подрыву украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако.
  • По словам Монике, если следствие выйдет на связанных с украинской властью заказчиков, это будет крайне негативно для Украины, рассчитывающей на вступление в ЕС.
  • Экс-агент французской спецслужбы подчеркнул, что вступление Украины в ЕС уже кажется ему сложным из-за коррупции и неопределенной поддержки со стороны европейцев.
ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Киев заплатит высокую цену, если будет доказана его причастность к подрыву украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако, покушение может стоить Украине членства в ЕС, заявил в интервью РИА Новости экс-разведчик Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE) и сооснователь Европейского центра стратегической разведки и безопасности (ESISC) Клод Монике.
"Если завтра появятся доказательства - которых нет на момент нашего разговора - что влиятельные украинцы, возможно, близкие к властным кругам или принадлежащие к ним, организовали подобное покушение в Европе, Киеву придется заплатить за это чрезвычайно высокую цену", - сказал экс-агент французской спецслужбы в разговоре с РИА Новости.
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Он подчеркнул, что если следствие выйдет на связанных с украинской властью заказчиков, "это будет крайне негативно для Украины, которую ЕС тянет на себе" и которая рассчитывает на вступление в сообщество.
"В нынешнем виде это вступление уже кажется мне очень сложным, в том числе из-за коррупции, а также потому, что далеко не факт, что европейцы ее поддержат", - отметил собеседник агентства.
Взрыв прогремел в понедельник вечером в Монако. По заявлению властей княжества, пострадали мужчина, женщина и ребенок. Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на источники, что одним из пострадавших оказался украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Впоследствии коммуникационное агентство Silver Eye, представляющее интересы Ермолаева, подтвердило, что предприниматель и его сын пострадали при взрыве в Монако.
По данным газеты Figaro, приоритетная версия следователей заключается в том, что взрыв был организован СБУ, вероятно, в качестве "предупреждения" для украинского бизнесмена.
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