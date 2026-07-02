Центр диагностики Подмосковья будет принимать 10 тысяч детей с ОВЗ в год

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Областной центр диагностики, образования и коррекции (ОЦДОК) Подмосковья сможет ежегодно оказывать помощь более 10 тысячам детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) после обновления, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

ОЦДОК существует в Подмосковье уже 55 лет. В этом году завершится его трансформация в центр, оказывающий комплексную психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям с ОВЗ и их семьям.

"В работе специалисты центра применяют междисциплинарный подход – мы понимаем, что каждый ребенок уникален, и программа сопровождения строится по принципу комплексной диагностики с учетом ресурсов ребенка и семьи. Благодаря модернизации нам удалось расширить возрастной диапазон", – отметила министр образования региона Ингрид Пильдес, ее слова приводит пресс-служба.

Она уточнила, что раньше коррекционная работа велась с детьми от 3 до 7-8 лет, а теперь поддержку могут получать ребята всех возрастов, а также родители и педагоги.

В обновленном центре модернизировали сенсорную комнату для коррекционных занятий с детьми, кабинет ИЗО для занятий по художественной сенсорике, открыли кабинет комплексного приема специалистов и ранней помощи.