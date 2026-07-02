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Подростка, который поджег подстанцию в Подмосковье, обвинили в теракте - РИА Новости, 02.07.2026
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11:02 02.07.2026
Подростка, который поджег подстанцию в Подмосковье, обвинили в теракте

СК обвинил подростка, который поджег подстанцию в Подмосковье, в теракте

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток поджег трансформаторную подстанцию у железной дороги в Подмосковье по указанию куратора в мессенджере.
  • Подростку предъявлено обвинение в совершении террористического акта, он арестован.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Семнадцатилетний подросток, действуя по указке куратора в мессенджере, поджег трансформаторную подстанцию у железной дороги в Подмосковье, его задержали и обвинили в теракте, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"По версии следствия, в июне 2026 года, находясь на перегоне железнодорожных станций Челюскинская - Тарасовская Ярославского направления Московской железной дороги, обвиняемый совершил поджог трансформаторной подстанции. Подросток действовал по указанию куратора, полученному через мессенджер", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Подростку предъявлено обвинение в совершении террористического акта, он арестован. Следователи ищут лиц, склонивших его к противоправному поведению.
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