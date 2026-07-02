Подростка, который поджег подстанцию в Подмосковье, обвинили в теракте

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Семнадцатилетний подросток, действуя по указке куратора в мессенджере, поджег трансформаторную подстанцию у железной дороги в Подмосковье, его задержали и обвинили в теракте, сообщили в пресс-службе СК РФ.