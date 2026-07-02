Подростка, который поджег подстанцию в Подмосковье, обвинили в теракте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подросток поджег трансформаторную подстанцию у железной дороги в Подмосковье по указанию куратора в мессенджере.
- Подростку предъявлено обвинение в совершении террористического акта, он арестован.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Семнадцатилетний подросток, действуя по указке куратора в мессенджере, поджег трансформаторную подстанцию у железной дороги в Подмосковье, его задержали и обвинили в теракте, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"По версии следствия, в июне 2026 года, находясь на перегоне железнодорожных станций Челюскинская - Тарасовская Ярославского направления Московской железной дороги, обвиняемый совершил поджог трансформаторной подстанции. Подросток действовал по указанию куратора, полученному через мессенджер", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Подростку предъявлено обвинение в совершении террористического акта, он арестован. Следователи ищут лиц, склонивших его к противоправному поведению.