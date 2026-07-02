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Шерпа России: Москва считает G20 важной площадкой для диалога - РИА Новости, 02.07.2026
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08:25 02.07.2026

Шерпа России: Москва считает G20 важной площадкой для диалога

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкДенис Агафонов
Денис Агафонов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Денис Агафонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия считает G20 важной площадкой для серьезного диалога о новых правилах мировой экономики.
  • Решение, принятое в G20, можно считать мнением подавляющего большинства значимых экономических игроков.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Россия считает G20 важной площадкой для серьезного диалога о новых правилах мировой экономики, заявил в ответ на вопрос РИА Новости шерпа России в G20 Денис Агафонов.
«
"Когда и если где-то возникнет востребованность для такого серьезного диалога по формулированию новых правил мировой экономики, то "двадцатка", наверное, один из самых подходящих для этого форматов", – сказал он.
Агафонов отметил, что решение, принятое в G20, можно считать мнением подавляющего большинства значимых экономических игроков.
Россия, отметил он, считает "двадцатку" ведущим форумом международного экономсотрудничества.
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