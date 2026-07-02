Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия считает G20 важной площадкой для серьезного диалога о новых правилах мировой экономики.
- Решение, принятое в G20, можно считать мнением подавляющего большинства значимых экономических игроков.
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Россия считает G20 важной площадкой для серьезного диалога о новых правилах мировой экономики, заявил в ответ на вопрос РИА Новости шерпа России в G20 Денис Агафонов.
«
"Когда и если где-то возникнет востребованность для такого серьезного диалога по формулированию новых правил мировой экономики, то "двадцатка", наверное, один из самых подходящих для этого форматов", – сказал он.
Агафонов отметил, что решение, принятое в G20, можно считать мнением подавляющего большинства значимых экономических игроков.
Россия, отметил он, считает "двадцатку" ведущим форумом международного экономсотрудничества.
Шерпа прокомментировала отношение G20 к санкциям против России
29 сентября 2025, 05:39