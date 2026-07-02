Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкину доложат о расследовании обрушения перекрытия в Петербурге - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 02.07.2026
Бастрыкину доложат о расследовании обрушения перекрытия в Петербурге

Бастрыкину доложат о расследовании дела после обрушения перекрытия в Петербурге

© Фото : СК РоссииПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : СК России
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошло обрушение перекрытия на первом этаже жилого дома по улице Сытнинской.
  • Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
  • Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения перекрытия на первом этаже жилого дома в Санкт-Петербурге, сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером 1 июля в Петроградском районе. По факту обрушения перекрытия на первом этаже жилого дома по улице Сытнинской было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Выменцу П.С. представить доклад о ходе расследования уголовных дел и по доводам публикаций", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, жильцы дома были эвакуированы, в результате происшествия никто не пострадал. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. СМИ сообщали, что цокольный этаж здания регулярно затапливало, однако управляющая компания не принимала меры по ремонту, несмотря на обращения жильцов.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
На трассе между Донецком и Мариуполем обрушился мост
1 июля, 11:41
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала