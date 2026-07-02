Бастрыкину доложат о расследовании обрушения перекрытия в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошло обрушение перекрытия на первом этаже жилого дома по улице Сытнинской.

Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения перекрытия на первом этаже жилого дома в Санкт-Петербурге, сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером 1 июля в Петроградском районе. По факту обрушения перекрытия на первом этаже жилого дома по улице Сытнинской было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Выменцу П.С. представить доклад о ходе расследования уголовных дел и по доводам публикаций", - говорится в сообщении.