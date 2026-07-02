Бастрыкину доложат о расследовании обрушения перекрытия в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошло обрушение перекрытия на первом этаже жилого дома по улице Сытнинской.
- Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
- Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения перекрытия на первом этаже жилого дома в Санкт-Петербурге, сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел вечером 1 июля в Петроградском районе. По факту обрушения перекрытия на первом этаже жилого дома по улице Сытнинской было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
"Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Выменцу П.С. представить доклад о ходе расследования уголовных дел и по доводам публикаций", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, жильцы дома были эвакуированы, в результате происшествия никто не пострадал. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. СМИ сообщали, что цокольный этаж здания регулярно затапливало, однако управляющая компания не принимала меры по ремонту, несмотря на обращения жильцов.
На трассе между Донецком и Мариуполем обрушился мост
1 июля, 11:41