В Соцфонде рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию

Краткий пересказ от РИА ИИ Многодетные матери, жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, педагоги, медики и творческие работники имеют право на досрочный выход на пенсию.

Женщины, родившие трех детей и воспитавшие их до 8 лет, могут выйти на пенсию в 57 лет, а те, у кого четверо детей — в 56 лет; мамы, воспитывающие пять и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет при условии воспитания каждого ребенка до 8 лет.

Жители Крайнего Севера и приравненных территорий могут оформить страховую пенсию на пять лет раньше установленного возраста при условии официального стажа не менее 15 лет и накоплении не менее 30 пенсионных баллов.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Многодетные матери, жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, педагоги, медики и творческие работники имеют право на досрочный выход на пенсию, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России.

По общим правилам в 2026 году на пенсию выходят женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет.

"Многодетные женщины имеют право досрочно выйти на пенсию. Женщины, родившие трех детей и воспитавшие их до 8 лет, могут сделать это в 57 лет. Если у женщины четверо детей, она может выйти на пенсию в 56 лет", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Соцфонде, на досрочный выход на пенсию также могут претендовать мамы, которые воспитывают пять и более детей. Они могут выйти на пенсию в 50 лет. Обязательным условием является воспитание каждого ребенка минимум до достижения им возраста восьми лет. Жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий могут оформить страховую пенсию на пять лет раньше установленного возраста.

Этим категориям граждан для выхода на пенсию необходимо проработать минимум 15 лет официально и накопить не менее 30 пенсионных баллов.