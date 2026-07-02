Рейтинг@Mail.ru
В Соцфонде рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:53 02.07.2026
В Соцфонде рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию

Соцфонд: многодетные матери, педагоги и медики имеют право на досрочную пенсию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип Социального фонда России
Логотип Социального фонда России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Логотип Социального фонда России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многодетные матери, жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, педагоги, медики и творческие работники имеют право на досрочный выход на пенсию.
  • Женщины, родившие трех детей и воспитавшие их до 8 лет, могут выйти на пенсию в 57 лет, а те, у кого четверо детей — в 56 лет; мамы, воспитывающие пять и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет при условии воспитания каждого ребенка до 8 лет.
  • Жители Крайнего Севера и приравненных территорий могут оформить страховую пенсию на пять лет раньше установленного возраста при условии официального стажа не менее 15 лет и накоплении не менее 30 пенсионных баллов.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Многодетные матери, жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий, педагоги, медики и творческие работники имеют право на досрочный выход на пенсию, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России.
По общим правилам в 2026 году на пенсию выходят женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет.
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Совфеде рассказали, кто сможет досрочно выйти на пенсию в 2026 году
19 февраля, 02:59
"Многодетные женщины имеют право досрочно выйти на пенсию. Женщины, родившие трех детей и воспитавшие их до 8 лет, могут сделать это в 57 лет. Если у женщины четверо детей, она может выйти на пенсию в 56 лет", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Соцфонде, на досрочный выход на пенсию также могут претендовать мамы, которые воспитывают пять и более детей. Они могут выйти на пенсию в 50 лет. Обязательным условием является воспитание каждого ребенка минимум до достижения им возраста восьми лет. Жители Крайнего Севера и приравненных к нему территорий могут оформить страховую пенсию на пять лет раньше установленного возраста.
Этим категориям граждан для выхода на пенсию необходимо проработать минимум 15 лет официально и накопить не менее 30 пенсионных баллов.
Согласно данным ведомства, педагоги, медицинские и творческие работники также имеют право на досрочную пенсию. Для этих категорий пенсия назначается через пять лет после того, как они наработают необходимый стаж и накопят минимальный порог пенсионных баллов. Учителям нужно отработать минимум 25 лет, а врачам - 25 или 30 лет в зависимости от местности.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
"Единая Россия" предложила упростить порядок оформления пенсий
1 июля, 16:32
 
ОбществоРоссияПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала