Пашинян посетит похороны Али Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что отправится в Иран для участия в похоронах бывшего верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.
- Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4–9 июля.
ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил журналистам, что отправится в пятницу в Иран для участия в похоронах бывшего верховного лидера этой страны аятоллы Али Хаменеи.
Иранские власти ранее сообщили, что прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля, ожидается, что в Тегеране с 4 по 6 июля пройдут прощальная церемония и похоронная процессия, в Куме похоронная процессия состоится 7 июля, а в Мешхеде 9 июля пойдет погребение.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Похоронить его собираются в родном Мешхеде.