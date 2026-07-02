Пашинян посетит похороны Али Хаменеи

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что отправится в Иран для участия в похоронах бывшего верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4–9 июля.

ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил журналистам, что отправится в пятницу в Иран для участия в похоронах бывшего верховного лидера этой страны аятоллы Али Хаменеи.

"Да, завтра поеду и завтра же вернусь. Естественно, предусмотрены контакты с руководством Ирана", - заявил Пашинян , отвечая на вопрос, собирается ли он участвовать в похоронах Хаменеи

Иранские власти ранее сообщили, что прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля, ожидается, что в Тегеране с 4 по 6 июля пройдут прощальная церемония и похоронная процессия, в Куме похоронная процессия состоится 7 июля, а в Мешхеде 9 июля пойдет погребение.