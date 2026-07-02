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Пашинян посетит похороны Али Хаменеи - РИА Новости, 02.07.2026
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17:52 02.07.2026
Пашинян посетит похороны Али Хаменеи

Пашинян сообщил, что отправится в Иран для участия в похоронах Али Хаменеи

© РИА Новости / POOLПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / POOL
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что отправится в Иран для участия в похоронах бывшего верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.
  • Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4–9 июля.
ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил журналистам, что отправится в пятницу в Иран для участия в похоронах бывшего верховного лидера этой страны аятоллы Али Хаменеи.
"Да, завтра поеду и завтра же вернусь. Естественно, предусмотрены контакты с руководством Ирана", - заявил Пашинян, отвечая на вопрос, собирается ли он участвовать в похоронах Хаменеи.
Иранские власти ранее сообщили, что прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи пройдут 4-9 июля, ожидается, что в Тегеране с 4 по 6 июля пройдут прощальная церемония и похоронная процессия, в Куме похоронная процессия состоится 7 июля, а в Мешхеде 9 июля пойдет погребение.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Похоронить его собираются в родном Мешхеде.
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