Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что недружественные страны хотят добиться стратегического поражения России.

Основной акцент при организации голосования за рубежом Центризбирком сделает на обеспечении безопасности.

Памфилова подчеркнула, что российское законодательство, касающееся голосования за рубежом, является одним из самых либеральных в мире.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Так называемые недружественные страны хотят добиться стратегического поражения России, в том числе посредством дискредитации выборов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Основой акцент надо делать на обеспечении безопасности, особенно это касается стран, так называемых, недружественных… На самом деле, к сожалению, поскольку они нас считают врагами, они хотят добиться нашего стратегического поражения, в том числе посредством дискредитации выборов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она отметила, что при организации голосования за рубежом Центризбирком сделает основной акцент на обеспечении безопасности, сохраняя все лучшие электоральные традиции.

"Наше законодательство, та часть, которая связана с голосованием за рубежом, аналогов в мире по либеральности, по свободе ему нет", - подчеркнула глава ЦИК.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.