Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что недружественные страны хотят добиться стратегического поражения России.
- Основной акцент при организации голосования за рубежом Центризбирком сделает на обеспечении безопасности.
- Памфилова подчеркнула, что российское законодательство, касающееся голосования за рубежом, является одним из самых либеральных в мире.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Так называемые недружественные страны хотят добиться стратегического поражения России, в том числе посредством дискредитации выборов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Основой акцент надо делать на обеспечении безопасности, особенно это касается стран, так называемых, недружественных… На самом деле, к сожалению, поскольку они нас считают врагами, они хотят добиться нашего стратегического поражения, в том числе посредством дискредитации выборов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
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Она отметила, что при организации голосования за рубежом Центризбирком сделает основной акцент на обеспечении безопасности, сохраняя все лучшие электоральные традиции.
"Наше законодательство, та часть, которая связана с голосованием за рубежом, аналогов в мире по либеральности, по свободе ему нет", - подчеркнула глава ЦИК.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для обеспечения безопасности выборов в России будут предприняты все меры.