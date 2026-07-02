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Враги России готовятся к провокациям на выборах, заявила Памфилова - РИА Новости, 02.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:26 02.07.2026 (обновлено: 11:17 02.07.2026)
Враги России готовятся к провокациям на выборах, заявила Памфилова

Памфилова: враги России готовятся к провокациям и диверсиям на выборах

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что враги России готовятся к провокациям и диверсиям на предстоящих выборах.
  • Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.
  • В единый день голосования запланированы прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах и более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Враги России готовятся к провокациям и диверсиям на предстоящих в сентябре выборах, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Конечно, неизбежны разного рода провокации и диверсии. Наши враги готовятся очень серьезно, как извне, так и внутри", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
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Глава Центризбиркома подчеркнула, что избирательная система страны готовится дать отпор попыткам сорвать выборы.
"Все эти остатки и останки - их сейчас накачивают антироссийской провокационной методикой, каким образом выборы сорвать. Мы к этому тоже готовимся. Надеюсь, что мы поставим мощный заслон всяким провокациям", - добавила она.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Глава государства также отмечал, что для обеспечения безопасности выборов в России будут предприняты все меры.
Кроме того, в единый день голосования запланированы прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах. Всего в ЕДГ-2026 пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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