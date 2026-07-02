Враги России готовятся к провокациям на выборах, заявила Памфилова

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что враги России готовятся к провокациям и диверсиям на предстоящих выборах.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года.

В единый день голосования запланированы прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в восьми регионах и более 2,2 тысячи кампаний разного уровня.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Враги России готовятся к провокациям и диверсиям на предстоящих в сентябре выборах, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Конечно, неизбежны разного рода провокации и диверсии. Наши враги готовятся очень серьезно, как извне, так и внутри", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что избирательная система страны готовится дать отпор попыткам сорвать выборы.

"Все эти остатки и останки - их сейчас накачивают антироссийской провокационной методикой, каким образом выборы сорвать. Мы к этому тоже готовимся. Надеюсь, что мы поставим мощный заслон всяким провокациям", - добавила она.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

Глава государства также отмечал, что для обеспечения безопасности выборов в России будут предприняты все меры.