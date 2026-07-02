Памфилова назвала приоритет ЦИК при организации выборов за рубежом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приоритетом ЦИК при организации выборов за рубежом является безопасность, сообщила Элла Памфилова.
- Она также подчеркнула необходимость сделать основной акцент на обеспечении безопасности в недружественных странах.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Приоритетом Центральной избирательной комиссии при организации выборов за рубежом, особенно в недружественных странах, является безопасность, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Основной акцент сделать на обеспечение безопасности, особенно это касается стран так называемых недружественных", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России, говоря об организации выборов за рубежом.