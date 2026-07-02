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Памфилова назвала приоритет ЦИК при организации выборов за рубежом - РИА Новости, 02.07.2026
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10:24 02.07.2026 (обновлено: 10:32 02.07.2026)
Памфилова назвала приоритет ЦИК при организации выборов за рубежом

Памфилова: приоритетом ЦИК в проведении выборов за рубежом является безопасность

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приоритетом ЦИК при организации выборов за рубежом является безопасность, сообщила Элла Памфилова.
  • Она также подчеркнула необходимость сделать основной акцент на обеспечении безопасности в недружественных странах.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Приоритетом Центральной избирательной комиссии при организации выборов за рубежом, особенно в недружественных странах, является безопасность, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Основной акцент сделать на обеспечение безопасности, особенно это касается стран так называемых недружественных", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России, говоря об организации выборов за рубежом.
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