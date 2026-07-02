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Три партии до конца недели представят в ЦИК документы для выборов в Госдуму - РИА Новости, 02.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:23 02.07.2026
Три партии до конца недели представят в ЦИК документы для выборов в Госдуму

Памфилова: три партии на неделе представят в ЦИК документы для выборов в Госдуму

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия ЛДПР первой представила в ЦИК документы для заверения списка кандидатов на выборы в Госдуму.
  • До конца недели планируют представить документы еще три партии: КПРФ, «Яблоко» и партия пенсионеров.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ЛДПР уже представила документы для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму, до конца недели в ЦИК принесут документы еще три партии, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Партия ЛДПР первая представила в ЦИК документы для заверения списка кандидатов. До конца недели планируют представить документы еще три партии. Завтра - КПРФ, 4 июля - "Яблоко", 5 июля - партия пенсионеров", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК России.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Выборы в Государственную думу - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Выборы в Государственную думу 2026 года: когда и как будут проходить
22 июня, 13:16
 
Выборы в Государственную думуПолитикаЭлла ПамфиловаЛДПРКПРФГосдума РФВладимир ПутинРоссия
 
 
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