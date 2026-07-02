Три партии до конца недели представят в ЦИК документы для выборов в Госдуму

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ЛДПР уже представила документы для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму, до конца недели в ЦИК принесут документы еще три партии, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.