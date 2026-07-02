Три партии до конца недели представят в ЦИК документы для выборов в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Партия ЛДПР первой представила в ЦИК документы для заверения списка кандидатов на выборы в Госдуму.
- До конца недели планируют представить документы еще три партии: КПРФ, «Яблоко» и партия пенсионеров.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ЛДПР уже представила документы для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму, до конца недели в ЦИК принесут документы еще три партии, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва состоятся 20 сентября 2026 года. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.