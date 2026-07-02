Документы на выборы в Госдуму подали 28 самовыдвиженцев, рассказал ЦИК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Документы для выдвижения кандидатами на выборы в Госдуму подали 28 самовыдвиженцев.
- Голосование состоится в период с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Документы для выдвижения кандидатами на выборы в Госдуму уже подали 28 самовыдвиженцев, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Голосование пройдет в период с 18 по 20 сентября. Владимир Путин ранее назвал его важнейшим внутриполитическим событием страны.
Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Также состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, участки откроются и за рубежом, их будет порядка 350.