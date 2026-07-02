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Документы на выборы в Госдуму подали 28 самовыдвиженцев, рассказал ЦИК - РИА Новости, 02.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
10:22 02.07.2026 (обновлено: 11:32 02.07.2026)
Документы на выборы в Госдуму подали 28 самовыдвиженцев, рассказал ЦИК

Памфилова: документы на выдвижение на выборы в Госдуму подали 28 самовыдвиженцев

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкУрна с бюллетенями для голосования
Урна с бюллетенями для голосования - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Документы для выдвижения кандидатами на выборы в Госдуму подали 28 самовыдвиженцев.
  • Голосование состоится в период с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Документы для выдвижения кандидатами на выборы в Госдуму уже подали 28 самовыдвиженцев, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Голосование пройдет в период с 18 по 20 сентября. Владимир Путин ранее назвал его важнейшим внутриполитическим событием страны.
Всего пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Также состоится дистанционное электронное голосование в 33 регионах. Как сообщала РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, участки откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
Выборы в Государственную думу - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Выборы в Государственную думу 2026 года: когда и как будут проходить
22 июня, 13:16
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаГосдума РФВладимир Путин
 
 
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