"Осталось десять шайб": Кожевников высказался о контракте Овечкина в США

"Александр Овечкин - взрослый и опытный человек, который все прекрасно знает, все время живет этим и сам выберет, что ему будет выгодно. Ему осталось всего 10 шайб до рекорда Уэйна Гретцки, и я буду очень рад, если он продолжит карьеру в "Вашингтоне", - сказал Кожевников.