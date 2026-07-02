"Осталось десять шайб": Кожевников высказался о контракте Овечкина в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Кожевников выразил радость при мысли о подписании Александром Овечкиным нового контракта с «Вашингтоном».
- Сезон 2025/26 стал для Александра Овечкина последним по текущему контракту с «Вашингтоном», и он стал неограниченно свободным агентом.
- Александр Овечкин находится всего в 10 шайбах от рекорда Уэйна Гретцки.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что будет рад подписанию российским нападающим Александром Овечкиным нового контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз".
Сезон-2025/26 стал для форварда 21-м в карьере в НХЛ и последним по контракту с "Вашингтоном", за который он выступал с момента дебюта в лиге в 2005 году. В среду истек срок соглашения с клубом, и россиянин стал неограниченно свободным агентом. Генеральный менеджер "Вашингтона" Крис Патрик ранее заявил, что у клуба есть возможности предложить Овечкину новый контракт, который его устроит.
"Александр Овечкин - взрослый и опытный человек, который все прекрасно знает, все время живет этим и сам выберет, что ему будет выгодно. Ему осталось всего 10 шайб до рекорда Уэйна Гретцки, и я буду очень рад, если он продолжит карьеру в "Вашингтоне", - сказал Кожевников.
Овечкину 40 лет. Форвард является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.