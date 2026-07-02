В Донбассе создали систему, обнаруживающую почти каждый беспилотник ВСУ

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"Личная мотивация также присутствует при данной работе, так как все эти вражеские "птицы" полетят к нам домой, так сказать. Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы не допустить их дальнейшего пролета, и сбиваем их на начальном этапе, на этапах развертывания и эшелонирования", — подытожил оператор.