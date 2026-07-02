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В Донбассе создали систему, обнаруживающую почти каждый беспилотник ВСУ - РИА Новости, 02.07.2026
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05:14 02.07.2026 (обновлено: 13:10 02.07.2026)
В Донбассе создали систему, обнаруживающую почти каждый беспилотник ВСУ

РИА Новости: ВС России в Донбассе создали систему противодействия БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские подразделения в Донбассе создали систему взаимодействия, которая позволяет обнаруживать дроны ВСУ.
  • Между подразделениями на территориях, где возможен пролет противника, организовали взаимодействие с разделением секторов и определением зон ответственности.
  • Для обнаружения аппаратов противника используют радиотехнические приспособления и радиолокационные станции.
ЛУГАНСК, 2 июл — РИА Новости. Российские подразделения в Донбассе создали систему, обнаруживающую почти каждый беспилотник ВСУ, сообщил РИА Новости оператор БПЛА мобильной огневой группы отряда "Русь" Добровольческого корпуса с позывным Слово.
"Организовано взаимодействие между всеми подразделениями, которые есть на территориях, где возможен пролет противника. Каждый сектор разделен, у каждого подразделения своя задача, своя зона ответственности. То есть ни одно беспилотное летающее средство не может пройти и остаться незамеченным", — рассказал Слово.
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Собеседник агентства уточнил, что помимо визуального наблюдения и контроля бойцы используют всевозможные радиотехнические приспособления и радиолокационные станции, что позволяет группировке войск "Юг" знать о приближении украинских БПЛА и понимать, с какого направления будет пролет.
Слово отметил, что военные мотивированы работать в мобильной огневой группе из-за возможности предотвратить удары украинских беспилотников по регионам России.
«

"Личная мотивация также присутствует при данной работе, так как все эти вражеские "птицы" полетят к нам домой, так сказать. Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы не допустить их дальнейшего пролета, и сбиваем их на начальном этапе, на этапах развертывания и эшелонирования", — подытожил оператор.

ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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