В Воронежской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о ракетной опасности.
- В регионе сработали системы оповещения, ракетная опасность объявлена в 15:01 мск.
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил о ракетной опасности, в городе работали сирены.
"В регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
Ракетная опасность в Воронежской области объявлена в 15.01 мск.
Силы ПВО за ночь сбили 327 украинских БПЛА
Вчера, 07:41