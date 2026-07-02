Руферам, забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг, предъявили восемь обвинений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ангелине Николау и Ивану Кузнецову, которые поднялись на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, предъявлены обвинения в том числе в краже со взломом, создании опасности по неосторожности и незаконном проникновении на территорию.
- Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов) незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. На шпиле высотки руферы развернули пацифистский баннер, а мужчина сделал девушке предложение.
НЬЮ-ЙОРК, 2 июл — РИА Новости. Россиянам, забравшимся на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, предъявлены восемь обвинений, сообщает телеканал ABC.
Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), известные по документальному фильму Netflix "Skywalkers: A Love Story", в среду незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба, где развернули пацифистский баннер. Мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение. Полиция города через 1,5 часа после того, как пару неизвестных заметили на шпиле, сообщила РИА Новости, что задержала обоих. Сопротивления никто из задержанных не оказывал.
"Ангелине Николау, 33 года, и Ивану Кузнецову, 32 года, по итогам их трюка были предъявлены многочисленные обвинения, включая кражу со взломом, создание опасности по неосторожности, злонамеренное повреждение имущества, нарушение местных законов, хранение орудий взлома, преступное вмешательство в чужое имущество, незаконное проникновение на территорию и нарушение общественного порядка", — говорится в сообщении.
Административный кодекс Нью-Йорка напрямую запрещает забираться на здания, свисать или прыгать с них. Статья 167 параграфа десять устанавливает, что такие действия нельзя совершать на мостах, статуях, монументах, надписях и других строениях, которые выше 15 метров, нарушителям грозит тюремный срок до года, штраф до тысячи долларов или оба наказания.
Высота Эмпайр-стейт-билдинг с учетом шпиля — около 443 метров.