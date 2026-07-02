Руферам, забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг, предъявили восемь обвинений

"Ангелине Николау, 33 года, и Ивану Кузнецову, 32 года, по итогам их трюка были предъявлены многочисленные обвинения, включая кражу со взломом, создание опасности по неосторожности, злонамеренное повреждение имущества, нарушение местных законов, хранение орудий взлома, преступное вмешательство в чужое имущество, незаконное проникновение на территорию и нарушение общественного порядка", — говорится в сообщении.