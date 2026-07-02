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В Нью-Йорке из-за жары начал плавиться асфальт - РИА Новости, 02.07.2026
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22:47 02.07.2026
В Нью-Йорке из-за жары начал плавиться асфальт

В Нью-Йорке из-за жары начал плавиться асфальт, температура дошла до 38 градусов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПрохожие на одной из улиц в Нью-Йорке
Прохожие на одной из улиц в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Прохожие на одной из улиц в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нью-Йорке температура поднялась до 38 градусов.
  • Из-за аномальной жары на некоторых улицах города начал плавиться асфальт.
НЬЮ-ЙОРК, 2 июл - РИА Новости. В американском Нью-Йорке из-за жары начал плавиться асфальт, передает корреспондент РИА Новости.
В Нью-Йорке в четверг, как передавал корреспондент агентства, столбики термометров добрались до 38 градусов. По прогнозам властей, жаркая погода с индексом жары до 44 градусов может держаться до субботы.
Из-за аномальной температуры на некоторых улицах города начал плавиться асфальт. Покрытие можно повредить даже рукой.
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