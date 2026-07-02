В Нью-Йорке из-за жары начал плавиться асфальт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нью-Йорке температура поднялась до 38 градусов.
- Из-за аномальной жары на некоторых улицах города начал плавиться асфальт.
НЬЮ-ЙОРК, 2 июл - РИА Новости. В американском Нью-Йорке из-за жары начал плавиться асфальт, передает корреспондент РИА Новости.
В Нью-Йорке в четверг, как передавал корреспондент агентства, столбики термометров добрались до 38 градусов. По прогнозам властей, жаркая погода с индексом жары до 44 градусов может держаться до субботы.
Из-за аномальной температуры на некоторых улицах города начал плавиться асфальт. Покрытие можно повредить даже рукой.