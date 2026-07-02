Набиуллина дала совет, что делать при звонке от мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Набиуллина посоветовала не отвечать на звонки с незнакомых номеров и класть трубку, если звонят мошенники.
- Мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов или ЦБ, просить пароли или ссылаться на "безопасные" счета.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. При звонке от мошенников, особенно если просят пароли или представляются сотрудниками правоохранительных органов, стоит класть трубку, посоветовала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мне когда-то звонили мошенники, но я после этого ввела за правило не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Но если вам дозвонились — и особенно если просят пароли, ссылаются на какие-то "безопасные" счета, пугают, говорят, что это либо правоохранительные органы, либо ЦБ и так далее, — ну просто кладите трубку", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".
Глава регулятора рассказала, что последний раз мошенники звонили ей давно.
Раскрыты фразы, которые заставят мошенника повесить трубку
2 февраля, 03:24