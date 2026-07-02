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Набиуллина дала совет, что делать при звонке от мошенников - РИА Новости, 02.07.2026
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20:53 02.07.2026 (обновлено: 21:40 02.07.2026)
Набиуллина дала совет, что делать при звонке от мошенников

Набиуллина: при звонке от мошенников стоит класть трубку

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Набиуллина посоветовала не отвечать на звонки с незнакомых номеров и класть трубку, если звонят мошенники.
  • Мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов или ЦБ, просить пароли или ссылаться на "безопасные" счета.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. При звонке от мошенников, особенно если просят пароли или представляются сотрудниками правоохранительных органов, стоит класть трубку, посоветовала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мне когда-то звонили мошенники, но я после этого ввела за правило не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Но если вам дозвонились — и особенно если просят пароли, ссылаются на какие-то "безопасные" счета, пугают, говорят, что это либо правоохранительные органы, либо ЦБ и так далее, — ну просто кладите трубку", — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".
Глава регулятора рассказала, что последний раз мошенники звонили ей давно.
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Раскрыты фразы, которые заставят мошенника повесить трубку
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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