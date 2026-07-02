Набиуллина назвала факторы, определяющие курс рубля

Краткий пересказ от РИА ИИ Набиуллина рассказала, что на курс рубля влияет динамика экспорта и импорта.

Жесткость денежно-кредитной политики также влияет на курс рубля: чем выше ставки в рублях, тем больше люди предпочитают хранить сбережения в рублях.

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган отметил, что курс рубля последние полтора года находится в диапазоне 75–85 рублей за доллар.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Курс рубля определяется многими факторами, среди них – динамика экспорта и импорта, жесткость проводимой денежно-кредитной политики, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Много факторов. Конечно, и наша динамика экспорта и импорта. Если у вас растут экспортные объемы поставок, цена на экспорт, значит, мы больше валюты получаем в страну. Спрос на импорт. Чем больше мы импортируем, тем больше спрос предъявляем на валюту", – рассказала она о факторах, которые будут определять курс рубля в ближайшее время, в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Но влияет и решение по денежно-кредитной политике, продолжила глава регулятора. Чем жестче денежно-кредитная политика, то есть чем выше ставки в рублях, тем люди больше предпочитают хранить свои сбережения в рублях, нежели в валюте, уточнила Набиуллина.

"Помните, валютный курс у нас плавающий. А что это значит? Это значит, он балансирует интересы разных участников рынка, и тех, кто предъявляет спрос на валюту, и тех, кто эту валюту продает. Это рыночный, не искусственный, не административно регулируемый курс", – указала Набиуллина.

Регулятор, по ее словам, видит, что есть определенные колебания, но курс отражает экономическую реальность.