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Набиуллина назвала факторы, определяющие курс рубля - РИА Новости, 02.07.2026
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20:49 02.07.2026
Набиуллина назвала факторы, определяющие курс рубля

Набиуллина: курс рубля зависит от динамики экспорта и импорта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Банка России Эльвира Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Набиуллина рассказала, что на курс рубля влияет динамика экспорта и импорта.
  • Жесткость денежно-кредитной политики также влияет на курс рубля: чем выше ставки в рублях, тем больше люди предпочитают хранить сбережения в рублях.
  • Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган отметил, что курс рубля последние полтора года находится в диапазоне 75–85 рублей за доллар.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Курс рубля определяется многими факторами, среди них – динамика экспорта и импорта, жесткость проводимой денежно-кредитной политики, рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Много факторов. Конечно, и наша динамика экспорта и импорта. Если у вас растут экспортные объемы поставок, цена на экспорт, значит, мы больше валюты получаем в страну. Спрос на импорт. Чем больше мы импортируем, тем больше спрос предъявляем на валюту", – рассказала она о факторах, которые будут определять курс рубля в ближайшее время, в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".
Но влияет и решение по денежно-кредитной политике, продолжила глава регулятора. Чем жестче денежно-кредитная политика, то есть чем выше ставки в рублях, тем люди больше предпочитают хранить свои сбережения в рублях, нежели в валюте, уточнила Набиуллина.
"Помните, валютный курс у нас плавающий. А что это значит? Это значит, он балансирует интересы разных участников рынка, и тех, кто предъявляет спрос на валюту, и тех, кто эту валюту продает. Это рыночный, не искусственный, не административно регулируемый курс", – указала Набиуллина.
Регулятор, по ее словам, видит, что есть определенные колебания, но курс отражает экономическую реальность.
Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в четверг отметил, что курс рубля последние полтора года вопреки ожиданиям находится в устоявшемся диапазоне – 75-85 рублей за доллар.
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ЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
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