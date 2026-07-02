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ЦБ видит перспективы в открытии вкладов по видеосвязи, заявила Набиуллина - РИА Новости, 02.07.2026
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14:13 02.07.2026
ЦБ видит перспективы в открытии вкладов по видеосвязи, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ РФ видит перспективы в открытии вкладов по видеосвязи

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦБ РФ видит перспективы в открытии вкладов по видеосвязи, несколько банков участвуют в пилоте.
  • Требования к видеосвязи для открытия вкладов — защищенность и надежность, чтобы мошенники не могли воспользоваться.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. ЦБ РФ видит перспективы в открытии вкладов по видеосвязи, несколько банков участвуют в пилоте, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
"Мы видим перспективы в этом. И сейчас несколько банков участвуют в пилотах", - сказала она, отвечая на вопрос о том, видит ли регулятор риски в открытии вкладов в банках по видеосвязи.
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По ее словам, есть требования к видеосвязи, по которой можно будет открывать вклады.
"Это должна быть защищенная, надежная связь, чтобы мошенники не могли воспользоваться", - добавила Набиуллина.
Она отметила, что пока на отечественном рынке нет таких предложений. "Но мы работаем с участниками рынка, чтобы были предложены технические решения", - заключила глава ЦБ.
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