ЦБ видит перспективы в открытии вкладов по видеосвязи, заявила Набиуллина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости . ЦБ РФ видит перспективы в открытии вкладов по видеосвязи, несколько банков участвуют в пилоте, заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Мы видим перспективы в этом. И сейчас несколько банков участвуют в пилотах", - сказала она, отвечая на вопрос о том, видит ли регулятор риски в открытии вкладов в банках по видеосвязи.